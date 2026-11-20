ம.பி.,யில் 4 குட்டிகளை ஈன்றது போட்ஸ்வானா சிவிங்கிபுலி
ம.பி.,யில் 4 குட்டிகளை ஈன்றது போட்ஸ்வானா சிவிங்கிபுலி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
போபால்: ஆப்ரிக்க நாடான போட்ஸ்வானாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பெண் சிவிங்கிபுலி, மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய பூங்காவில் நான்கு குட்டிகளை ஈன்றது.
நாட்டில், 70 ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்து போன சிவிங்கிபுலிகளை, ஆப்ரிக்க நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வந்து மீண்டும் வளர்க்கும் வகையில், ‘புரொஜெக்ட் சீட்டா’ என்ற திட்டத்தை, 2022ல், ம.பி.,யின் குனோ தேசிய பூங்காவில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது.
இந்நிலையில், போட்ஸ்வானாவில் இருந்து குனோ தேசிய பூங்காவிற்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன் கொண்டு வரப்பட்ட இரண்டரை வயதுடைய கே.ஓ.எம்.ஜி., – 3 என்ற பெண் சிவிங்கிபுலி, நான்கு குட்டிகளை ஈன்றது. திறந்தவெளி வனப்பகுதியில் சிவிங்கிபுலிகள் குட்டிகளை ஈன்ற இரண்டாவது நிகழ்வு இது.
இந்த நான்கு புதிய குட்டிகளுடன், நாட்டில் உள்ள சிவிங்கிபுலிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை, 62 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில், இந்தியாவில் பிறந்த, 43 சிவிங்கிபுலிகள் அடங்கும். புதிய குட்டிகளின் படங்களை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ், ‘இது, பெருமைமிக்க தருணம்’ என்றார்.