அமிதாப் பங்களாவுக்கு சொந்தம் கொண்டாடும் தம்பி மனைவி
அமிதாப் பங்களாவுக்கு சொந்தம் கொண்டாடும் தம்பி மனைவி
UPDATED : நவ 14, 2026 08:17 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:12 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில், பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சனின் குடும்பத்தில் சொத்து தகராறு வெடித்துள்ளது. அவரது புகழ்பெற்ற, ‘ஜல்சா’ பங்களாவிற்குச் சொந்தம் கொண்டாடி, அவரது தம்பி மனைவி ரமோலா பச்சன் பதிவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள ஜுஹூவில் பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சனின், ‘ஜல்சா’ என்ற பெயர் கொண்ட பங்களா உள்ளது. இங்கு தான் பல ஆண்டுகளாக அமிதாப் வசிக்கிறார். இந்த பங்களா, தொடக்கத்தில் அமிதாப் பச்சனின் சகோதரர் அஜிதாப் பச்சனின் மனைவி ரமோலா பச்சனின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், 1993ல் இந்த பங்களா, அமிதாப் பச்சனின் மனைவி ஜெயா பச்சனுக்கு வழங்குவதாகத் தானப் பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டு உரிமை மாற்றப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இந்நிலையில், மஹாராஷ்டிர அரசின் அதிகாரப்பூர்வ சொத்து விபரத்தில், ரமோலா பச்சனின் பெயரே இன்றளவும் இடம்பெற்றுள்ளது. சமீபத்தில், அந்த ஆவணங்களில் இருந்தும் ரமோலாவின் பெயரை நீக்கிவிட்டு, ஜெயா பச்சனின் பெயரை சேர்க்க முயற்சிகள் அரங்கேறியதாக குற்றஞ்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக கடந்த ஏழு மாதங்களாக, மாநில பதிவுத்துறை மற்றும் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்க அதிகாரிகளிடம் ரமோலா, பல புகார்களை அளித்துள்ளார். அதில், ‘எனக்கு தெரியாமலும், என் சம்மதம் இன்றியும் கடந்த 1993ல் இந்தத் தானப் பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும், வெறும் வெள்ளைத்தாளில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதற்கான முத்திரைத் தாள் கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லை.
‘அதில், சாட்சியங்களின் கையொப்பமும் இல்லை. 13 ஆண்டுகளுக்குபின், மஹாராஷ்டிர அரசின் ஆவணம் முறைப்படுத்தப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட விதமும் சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது’ என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தப் புகார், மும்பை அந்தேரியில் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் பயாஸ் முலானி முன் விசாரணைக்கு வந்துள்ளது. இப்புகாரை பெற்றுள்ள அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்பினரும் தங்களின் எழுத்துப்பூர்வ பதில்களை சமர்ப்பிக்கும்படி நோட்டீஸ் அனுப்பி, விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். இந்தச் சர்ச்சை குறித்து அமிதாப் பச்சன் மற்றும் ஜெயா பச்சன் தரப்பில் இதுவரை எந்தப் பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை.