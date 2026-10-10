அம்பானியை பிரதமர் என குறிப்பிட்டு தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் சர்ச்சை பதிவு
அம்பானியை பிரதமர் என குறிப்பிட்டு தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் சர்ச்சை பதிவு
UPDATED : அக் 10, 2026 12:56 AM
ADDED : அக் 10, 2026 12:54 AM
UPDATED : அக் 10, 2026 12:56 AM ADDED : அக் 10, 2026 12:54 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க், ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானியை பிரதமர் என குறிப்பிட்டு ‘எக்ஸ்’ சமூக வலைதளத்தில் நேற்று சர்ச்சை பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார்.
தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் ஸ்டார்லிங்க் என்ற பெயரில் செயற்கைக்கோள் வழி இணைய வசதி தரும் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார்.
இந்தியாவில் அதன் சேவையை துவங்க விண்ணப்பித்துள்ளார். தேசிய பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அதற்கான அனுமதி தாமதமாவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஸ்டார்லிங்க் சேவையை முகேஷ் அம்பானி தடுப்பதாக எலான் மஸ்க் நேற்று முன்தினம் பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டினார்.
நேற்று இரவு வெளியிட்ட மற்றொரு சமூக வலைதள பதிவில் மீண்டும் அம்பானியை வம்புக்கு இழுத்துள்ளார்.
அப்பதிவில் கூறியுள்ளதாவது:
அன்புள்ள பிரதமர் அம்பானி அவர்களே, இந்தியாவின் உண்மையான அதிகாரம் உங்கள் கையில் இருப்பதை உணராமல் போனதற்கு மன்னிக்கவும். இந்திய மக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து சுரண்ட விரும்பினாலும், ஸ்டார்லிங்கும் போட்டியிட அனுமதிப்பீர்களா?
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.