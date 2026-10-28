மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்
ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
-–சிறப்பு நிருபர்–
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படியை மூன்று சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
டில்லியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று (அக்.,28) மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. இதில், நாடு முழுதும் உள்ள 48 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படியை மூன்று சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த அகவிலைப்படியை ஜூலை, 1ம் தேதி முதல் கணக்கிட்டு வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 60 சதவீதத்தில் இருந்து 63 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதற்காக, ஆண்டுக்கு கூடுதலாக 10,016 கோடி ரூபாய் அரசுக்கு செலவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
* கிராம வளர்ச்சிக்கு நிதி
இதே போல், ‘பிரதம மந்திரி விக்சித் கிராம ஸ்வராஜ்ய யோஜனா’ எனப்படும் பிரதமரின் வளர்ச்சியடைந்த கிராம சுயராஜ்ய திட்டத்துக்கும் மத்திய அமைச்சரவையில் இன்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
கிராமப்புற நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்தவும், கிராமங்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த திட்டத்திற்கான மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு 7,395.55 கோடி ரூபாய். இதில் மத்திய அரசின் பங்கு 4,869.48 கோடி ரூபாய். மாநில அரசுகளின் பங்கு 2,526.07 கோடி ரூபாய். வரும், 2031 வரை இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 16வது நிதி கமிஷனின் காலத்துடன் இத்திட்டத்தின் காலமும் நிறைவு பெறும்.
நாடு முழுதும் 2.55 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பஞ்சாயத்துகளில் உள்ள 32 லட்சம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் பஞ்சாயத்து பணியாளர்கள் இதன் மூலம் திறன் பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை பெறுவர்.
கிராமப் பஞ்சாயத்துகளின் திட்டங்கள், சொத்துகள் மற்றும் பயனாளிகளின் விபரங்களைச் சேகரித்து ஒரே டிஜிட்டல் தளத்தின்கீழ் கொண்டுவரப்படும்.