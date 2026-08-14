கர்நாடகாவில் பொது சொத்துகளை பயன்படுத்துவதை ஒழுங்குபடுத்தும் மசோதாவுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்

கர்நாடகாவில் பொது சொத்துகளை பயன்படுத்துவதை ஒழுங்குபடுத்தும் மசோதாவுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்
கர்நாடகாவில் பொது சொத்துகளை பயன்படுத்துவதை ஒழுங்குபடுத்தும் மசோதாவுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில், அரசு வளாகங்கள் மற்றும் பொது சொத்துகளை பயன்படுத்துவதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான, கர்நாடக அரசு வளாகங்கள் மற்றும் பொது சொத்து பயன்பாட்டு ஒழுங்குமுறை மசோதாவுக்கு அம்மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.
காங்., மூத்த தலைவரும், கர்நாடக முதல்வருமான சிவகுமார் தலைமையில், மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டம் பெங்களூரில் நேற்று நடந்தது. இதில், கர்நாடக அரசு வளாகங்கள் மற்றும் பொது சொத்து பயன்பாட்டு ஒழுங்குமுறை மசோதா – 2026க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
இது, அரசு சொத்துகளை நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்கள் அல்லது பிற நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்த அனுமதி கோருவதற்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. பொது சொத்துகள் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது சேதப்படுத்தப்பட்டாலோ அபராதம் விதிக்கவும் வழிவகுக்கிறது. எதிர் வரும் சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, காங்., தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் மகனும், கர்நாடக உள்துறை அமைச்சருமான பிரியங்க் கார்கே கூறியதாவது:
அரசு நிலங்கள், கட்டடங்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள், பூங்காக்கள், சாலைகள் மற்றும் பிற பொது சொத்துகளை பாதுகாக்கவும், பராமரிக்கவும், பொறுப்புடன் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும் இந்த மசோதா ஒரு சட்டப்பூர்வ கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. இது, அவற்றை பாதுகாப்பதோடு தவறாக பயன்படுத்துவதையும் தடுக்கிறது. எந்தவொரு அமைப்பு, சங்கம், தன்னார்வ நிறுவனம் போன்றவற்றை முடக்கவோ அல்லது கட்டுப்படுத்தவோ, இந்த மசோதாவை நாங்கள் கொண்டு வரவில்லை. அப்படி ஏன் அனைவரும் நினைக்கின்றனர் என்பது எனக்கு புரியவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.