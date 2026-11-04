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புதுடில்லி: மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியதாவது: சிறார் துன்புறுத்தல் மற்றும் பாலியல் வழக்குகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக 850 விரைவு நீதிமன்றங்களை வலுப்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.பெண்களுக்கு அல்லது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எதிராக பாதிப்புகள், பிரச்னைகள் எழும்போது அதற்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.
ஏற்கனவே இருக்கும் சட்டங்களை வலுப்படுத்துவது, புதிய சட்டங்களை இயற்றுவ மற்றும் அவற்றை முறையாக அமல்படுத்துவது ஆகியவை அடங்கும்.விரைவாக நீதி கிடைக்கும்நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக விரைவு நீதிமன்றங்களை பலப்படுத்தவும், அவற்றின் பணியாண்டை விரைவுபடுத்தவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்கும் விரைவு நீதிமன்றங்களை வலுப்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்கும் விரைவு நீதிமன்றங்களை வலுப்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
ADDED : நவ 04, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:26 PM
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புதுடில்லி: மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியதாவது: சிறார் துன்புறுத்தல் மற்றும் பாலியல் வழக்குகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக 850 விரைவு நீதிமன்றங்களை வலுப்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.பெண்களுக்கு அல்லது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எதிராக பாதிப்புகள், பிரச்னைகள் எழும்போது அதற்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.
ஏற்கனவே இருக்கும் சட்டங்களை வலுப்படுத்துவது, புதிய சட்டங்களை இயற்றுவ மற்றும் அவற்றை முறையாக அமல்படுத்துவது ஆகியவை அடங்கும்.விரைவாக நீதி கிடைக்கும்நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக விரைவு நீதிமன்றங்களை பலப்படுத்தவும், அவற்றின் பணியாண்டை விரைவுபடுத்தவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.