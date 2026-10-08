காங்., கட்சியை வலுப்படுத்த ராகுல், பிரியங்காவால் முடியுமா?: அந்துமணி பதில்கள்
காங்., கட்சியை வலுப்படுத்த ராகுல், பிரியங்காவால் முடியுமா?: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 08, 2026 01:22 AM
ADDED : அக் 08, 2026 01:16 AM
UPDATED : அக் 08, 2026 01:22 AM ADDED : அக் 08, 2026 01:16 AM
சரியாகத்தான் கூறியிருக்கிறது. எறும்பு, கரையான் தின்று விட்டது, அதிக மழை, வெயிலில் கரைந்து விட்டது எனும் புருடாக்கள் குறையும்!
பெரும் ஆபத்து. இதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் ஊசிகள் வாயிலாக மஞ்சள் காமாலை போன்ற தொற்றுநோய்கள் ஏராளமாய் பரவுகின்றன. மேலும், ரசாயன மை உபயோகிப்பதால், பல தோல் நோய்களும் ஏற்படுகின்றன. இந்த மோகம் வேண்டாமே ப்ளீஸ்!
ரசிகர் மன்றங்கள் கவலையே பட வேண்டாம்! சீமான் எந்த காலத்திலும் ஆட்சிக்கு வரப்போவதில்லை; அது அவருக்கே தெளிவாக தெரியும். மீடியாக்களின் வெளிச்சத்திற்காக கூறப்படும் வாய்சவடால்களில் இதுவும் ஒன்று!
தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்றோருக்கு, அத்தகைய ஆசை இருப்பது உண்மை. ஆனால் அவர்களுக்கு, விஜய்க்கு இருப்பதுபோல், 'மாஸ்' இல்லையே!
சில பெண்கள், இப்படி போதையின் பாதையில் செல்வது தான் பெண்ணுரிமை என, நினைத்துக் கொள்கின்றனர். அதுதான் இந்த கூத்துகளுக்கு காரணம்!
ராகுல் ஏற்கனவே முடிந்து போன அத்தியாயம்... அவரை யாரும் சீந்துவதில்லை. போராட்டம் நடத்தி, 'ஸ்டன்ட்' அடிக்கும் பாணியை தான் நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோமே! பிரியங்காவோ, தன் பாட்டி இந்திரா பாணியில், தன்னை முன்னிலைப்படுத்த பாடுபடுகிறார், மக்களிடம், 'நோ ரெஸ்பான்ஸ்!'