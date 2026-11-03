காலவரையின்றி போராட்ட களத்தை ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்க முடியாது! ‘இண்டி’ கூட்டணி, கரப்பான்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டனம்
காலவரையின்றி போராட்ட களத்தை ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்க முடியாது! ‘இண்டி’ கூட்டணி, கரப்பான்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டனம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
– சிறப்பு நிருபர் –
‘போராட்டத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை, ஒரு குழுவினர் காலவரையின்றி ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்க முடியாது. போராட உரிமை இருப்பது போல, வணிகர்கள் வியாபாரம் செய்வதற்கும் உரிமை இருக்கிறது. போராட்டங்களால் வர்த்தகம் பாதித்தால் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் உணவுக்காக எங்கே செல்வர்?’ என, உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
நாடு முழுதும் நடந்த எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி தொடர்பாக, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுத்ததாக சர்ச்சை வெடித்தது.
இதையடுத்து இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த காங்கிரஸ், திரிணமுல் காங்., சமாஜ்வாதி அடங்கிய, ‘இண்டி’ கூட்டணி கட்சிகள், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக டில்லியில் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன.
விடாப்பிடி
குறிப்பாக ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக் கோரி கடந்த மாதம் கரப்பான் பூச்சி கட்சி டில்லியில் போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தது. இண்டி கூட்டணி கட்சிகளும் ராம் லீலா மைதானத்தில் சமீபத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தியது.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நேரத்தில், இண்டி கூட்டணியின் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பால் தங்களது வர்த்தகம் வெகுவாக பாதிக்கும் என டில்லி வர்த்தகர்கள் கவலை தெரிவித்து இருந்தனர்.
மேலும், பொதுக்கூட்டத்தை ஒத்திவைக்க கோரி காங்கிரசை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலுக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தனர்.
எனினும், விடாப்பிடியாக இண்டி கூட்டணி சார்பில் கடந்த 1ல் டில்லியின் கன்னாட் பிளேசில் இருந்து கண்டன பேரணி தொடங்கி, ராம் லீலா மைதானத்தில் முடிந்தது. அங்கு பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டமும் நடந்தது.
இந்நிலையில், ராம் லீலா மைதானத்தில் நடந்த போராட்டத்தை எதிர்த்தும், பண்டிகை காலத்தில் வர்த்தகத்தை பாதுகாக்க கோரி டில்லி வர்த்தகர்கள் சார்பிலும் பல்வேறு மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இம்மனுக்கள் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
உரிமை
அப்போது நீதிபதிகள் தெரிவித்த கருத்து:
ஒரு போராட்ட களத்தை யாரும் நிரந்தரமாக ஆக்கிரமிக்க முடியாது. மற்றவர்களுக்கும் போராட்டம் நடத்த உரிமை இருக்கிறது. ராம் லீலா மைதானத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்டால், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் வீடற்றவர்கள் எங்கே செல்வர்? மற்றவர்களுக்கும் இடம் கிடைக்கும் வகையில், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே போராட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
போராட்டம் நடத்துவது அரசியல்சாசன அமைப்பு வழங்கிய உரிமை. அதேபோல், வர்த்தகம் செய்வதற்கும் வியாபாரிகளுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது. வர்த்தகம் பாதித்தால், தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு எங்கே செல்வர்? இருதரப்பு உரிமைகளுக்கு இடையே சமநிலை பேண வேண்டியது அவசியம்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
சட்ட மீறல்
அப்போது குறுக்கிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண், போராட்டங்களின்போது அரசு கண்காணிப்பு மற்றும் தனியுரிமை பற்றி கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதில் அளித்த நீதிபதிகள், ‘ஒருவர் பொது இடத்திற்கு வரும்போது தனியுரிமை கோர முடியாது’ என்றனர்.
இதை தொடர்ந்து மத்திய அரசின் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா முன்வைத்த வாதம்:
அனுமதி பெறாமல் பார்லிமென்ட் அல்லது உச்ச நீதிமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்த முடியாது. ஜூன் மாதத்தில் ஒரு கட்சிக்கு ஒருநாள் மட்டும் போராட அனுமதி தரப்பட்டது. ஆனால், அக்கட்சியினர் 17 நாட்கள் அங்கேயே முகாமிட்டனர். அனுமதி பெறாமல் லட்சக்கணக்கான மக்களை திரட்டி, பார்லிமென்ட் நோக்கி பேரணி நடத்துவது என்பது சட்ட மீறலாகும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
காரணம் யார்?
வர்த்தகர்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்கி, ‘‘ராம் லீலா மைதானத்தை சுற்றி கன்னாட் பிளேஸ், சாந்தினி சவுக், கமலா மார்க்கெட் என பெரிய மொத்த விற்பனை சந்தைகள் இருக்கின்றன.
‘‘இந்த போராட்டத்தால் வர்த்தகர்களுக்கு 2,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, போராட்டக் களத்தை தீர்மானிக்கும் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மாற்று வழிகளை ஆராய வேண்டும்,’’ என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி ஜாய்மால்யா பக்சி, ‘‘சந்தைகளில் விற்பனை சரிந்ததற்கு, போராட்டங்கள் மட்டுமே காரணமா? அல்லது பொருளாதார சூழல், போலீசார் அமைத்த தடுப்பு அரண்கள் ஆகியவை காரணமா?’’ என கேட்டார்.
இதையடுத்து அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், போராட்ட உரிமைகளுக்கும், பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் இடையே வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்குவது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.