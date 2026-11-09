உ.பி.,யில் 7,700 கோசாலைகளில் 16 லட்சம் பசுக்கள் பராமரிப்பு
உ.பி.,யில் 7,700 கோசாலைகளில் 16 லட்சம் பசுக்கள் பராமரிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
கோரக்பூர்: “உத் தர பிரதேசத்தில், 7,700க்கும் மேற்பட்ட கோசாலைகளில், ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்த, 16 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பசுக்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன,” என, மாநில மு தல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
உத் தர பிரதேசத்தின் கோரக்பூரில் உள்ள கோரக்நாத் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள தொழுவத்தில், நேற்று முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், கோவர்தன பூஜையை மேற் கொண்டார்.
அங் குள்ள பசுக்களை வழிபட்டபின், அவற்றின் நெற்றியில் திலகமிட்டு, மாலை அணிவித்து, வெல்லம் மற்றும் வாழைப் பழங்களை உணவாக வழங்கினார்.
இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:
நாம் எத்தகைய சூழலிலும் பசுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும்; எங்கள் அரசு சார்பில் மாநிலம் முழுதும், 7,700க்கும் மேற்பட்ட கோசாலைகளில், ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்த, 16 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பசுக்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக, மாநில அரசு மூன்று திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன்படி, ஆதரவற்ற பசுக்களுக்காக, அரசு சார்பில் கோசாலைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இத்திட் டத்தின் கீழ் உள்ள பசுக்களை பராமரிக்கும் விவசாயிகளுக்கு, பசு ஒன்றிற்கு மாதம் 1,500 வீதம் அதிகபட்சம் நான்கு பசுக்களை பராமரிக்க 6,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
இந்தியா போன்ற விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட நாட்டிற்கு, பசுவே ஆன்மாவாக திகழ்கிறது. எங்கள் அரசின் ஒரே நோக்கம், பசுக்கள் வீதிகளில் அலைவதைத் தடுப்பதே ஆகும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.