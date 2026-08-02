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﻿ வீதி நாடகம் போட்ட காங்., ராகுல் மீது வழக்கு

﻿ வீதி நாடகம் போட்ட காங்., ராகுல் மீது வழக்கு

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ADDED : ஆக 02, 2026 05:15 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 05:15 AM

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வாரணாசி: பார்லிமென்ட் வளாகத்தில் வீதி நாடக பாணியில் நடந்த போராட்டத்தில் சனாதன தர்மத்தை அவமதித்து, மத உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக, காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் உள்ளிட்டோர் மீது உத்தர பிரதேசத்தின் வாரணாசி போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர்.

அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கை முறைகேடு மற்றும் ஜூலை 20ல் டில்லியில் பார்லிமென்ட் நோக்கி மாணவர்கள் பேரணி நடத்தினர்.

அப்போது போலீசார் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ' இண்டி' கூட்டணி எம்.பி.,க்கள் நேற்று பார்லிமென்ட் வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

வீதி நாடக பாணியில் வினோத போராட்டமாக இதை நடத்தினர்.

அப்போது, ராமர் கோவில் காணிக்கை முறைகேட்டை சித்தரிக்கும் வகையில், பார்லிமென்ட் நுழைவாயிலுக்கு செல்லும் படிக்கட்டில் காணிக்கை உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டன.

லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் உள்ளிட்ட எம்.பி.,க்கள் அதில் பணம் செலுத்த, காவி உடை அணிந்திருந்த சுயேச்சை எம்.பி., பப்பு யாதவ், அந்த பணத்தை தன் பாக்கெட்டில் வைப்பது போல நடித்தார்.

இந்த போராட்டத்தின்போது, ராமர் மற்றும் சனாதன தர்மம் அவமதிக்கப்பட்டதாக கூறி, துறவிகள் சிலர் வாரணாசி கோத்வாலி போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதையடுத்து, எம்.பி.,க்கள் ராகுல், பப்பு யாதவ், அவதேஷ் பிரசாத் ஆகியோர் மீது சனாதன தர்மத்தை அவமதித்து, மத உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

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