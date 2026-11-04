சமூக வலைதளத்தில் போலி வீடியோ பிரஷாந்த் பூஷண் மீது வழக்கு
சமூக வலைதளத்தில் போலி வீடியோ பிரஷாந்த் பூஷண் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:03 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM ADDED : நவ 04, 2026 04:03 PM
புதுடில்லி: டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றப்பட்ட போலி வீடியோவை பகிர்ந்ததாக, உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் மீது, டில்லி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞரும், ஆம் ஆத்மி கட்சி உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்து, பின் அக்கட்சியில் இருந்து வெளியேறியவருமான பிரசாத் பூஷண், எக்ஸ் சமூக வலை தளத்தில், தன் கணக்கில் ஒரு வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவ், இந்தியாவுக்கு எதிராக கருத்துக்களை தெரிவிப்பது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. இது டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றப்பட்ட போலி வீடியோ என, போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். இதை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகமும் ஆய்வு செய்து, பொய்யான வீடியோ என்பதை உறுதி செய்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, டில்லி காவல் துறையின் சிறப்பு பிரிவு காவல் நிலையத்தில் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வீடியோவில், தவறான மற்றும் துாண்டிவிடும் கருத்துக்கள் இருந்ததாகவும், வதந்திகளை பரப்பவும், தனிநபர்களை அவதுாறு செய்யவும், பொது அமைதியை குலைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், பல்வேறு பிரிவுகளின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இது குறித்து மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.