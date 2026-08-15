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﻿ நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் தேங்கும் வழக்குகள்; கிளைகளை அமைக்க சுப்ரீம் கோர்ட் யோசனை

﻿ நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் தேங்கும் வழக்குகள்; கிளைகளை அமைக்க சுப்ரீம் கோர்ட் யோசனை

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ADDED : ஆக 15, 2026 12:36 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 12:36 AM

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- டில்லி சிறப்பு நிருபர் -

'தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் தேங்கி கிடக்கும் வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க, மண்டல மற்றும் சுழற்சி கிளைகளை அமைப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்' என உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

நுகர்வோர் வழக்குகளை விரைவாக விசாரித்து தீர்வு காண்பதற்காக, தேசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையங்களின் செயல்பாடுகளை உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.

குறிப்பாக, காலியாக உள்ள பணியிடங்கள், கட்டமைப்புகள், வழக்குகள் தேக்கம் தொடர்பாக அவ்வப்போது பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வு, நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் குறித்து நேற்று முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்தது.

அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:

தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்குகள் தீர்க்கப்படாமல் நிலுவையில் இருப்பது கவலை அளிக்கிறது. வழக்குகளை பைசல் செய்ய, நாடு முழுதும் மண்டல மற்றும் சுழற்சி கிளைகளை அமைப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு முறையும் நுகர்வோரை டில்லி வரை அலையவிடக் கூடாது. அதற்கு பதிலாக, நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையமே அவர்களிடம் செல்ல வேண்டும். மாநில மற்றும் மாவட்ட குறைதீர் ஆணையங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து செயல்திறன் தணிக்கை நடத்தப்பட வேண்டும்.

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகளின் புனர்வாழ்வு மையங்களாக நுகர்வோர் குறைதீர் நீதிமன்றங்கள் மாறிவிடக் கூடாது. வழக்குகள் விரைவாக விசாரிக்கப்பட்டு தீர்க்கப்பட வேண்டும்.

தேசிய நுகர்வோர் ஆணையத்தில் நிலுவையில் உள்ள மொத்த வழக்குகள், புகார்கள், வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்படும் சராசரி வேகம், ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதற்கான தேவைகள் ஆகியவை குறித்து விரிவான அறிக்கையை, இரு வார கால அவகாசத்திற்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதை தொடர்ந்து, இவ்வழக்கு மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

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