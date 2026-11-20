பணமூட்டை குற்றச்சாட்டு ஆதாரமற்றது: யஷ்வந்த் வர்மா
பணமூட்டை குற்றச்சாட்டு ஆதாரமற்றது: யஷ்வந்த் வர்மா
UPDATED : நவ 20, 2026 01:27 AM
ADDED : நவ 20, 2026 01:25 AM
UPDATED : நவ 20, 2026 01:27 AM ADDED : நவ 20, 2026 01:25 AM
புதுடில்லி: ‘நீதிபதி பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதால், என்னை அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை’ என, பணமூட்டை விவகாரத்தில் சிக்கிய நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா, லோக்சபா செயலகத்துக்கு பதிலளித்துள்ளார்.
கடந்தாண்டு மார்ச்சில், டில்லியில் இருந்த நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மாவின் அரசு பங்களாவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தீயை அணைக்கச் சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர், வீட்டின் ஒரு அறையில் மூட்டை மூட்டையாக எரிந்த நிலையில் 500 ரூபாய் நோட்டுகளை கண்டெடுத்தனர்.
நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்யும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டதை அடுத்து, லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, இது குறித்து விசாரிக்க விசாரணை குழுவை அமைத்தார். அந்த குழு அளித்த அறிக்கைக்கு, யஷ்வந்த் வர்மா கடந்த செப்டம்பரில் லோக்சபா செயலகத்துக்கு பதிலளித்துள்ளார். இந்த கடிதம் நேற்று எம்.பி.,க்கள் மத்தியில் பரப்பப்பட்டது. அதில், யஷ்வந்த் வர்மா கூறியுள்ளதாவது:
என் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை; இந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதால், என்னை நீதிபதி பதவியில் இருந்து நீக் குவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.