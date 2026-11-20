சிக்கியது! சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்... 6 பேரை கைது செய்த போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு
சிக்கியது! சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்... 6 பேரை கைது செய்த போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு
ADDED : நவ 20, 2026 08:45 PM
புதுடில்லி: அமெரிக்காவுக்கு போதைப் பொருட்களை கடத்தி விற்பனை செய்து வந்த சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த ஆறு பேரை, அமெரிக்க போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினருடன் இணைந்து நம் நாட்டின் என்.சி.பி., எனப்படும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவினர் இன்று (நவ.,20) கைது செய்தனர். 'ஆப்பரேஷன் மான்சூன் தண்டர்' என்ற பெயரில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
நம் நாட்டை சேர்ந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல், அமெரிக்காவுக்கு போதை மாத்திரைகள் மற்றும் போதைப் பொருட்களை இணையதளங்கள், சமூக வலைதளங்கள், அஞ்சல் மற்றும் வினியோக நிறுவனங்கள் வாயிலாக கடத்தி வருவதாக இரு நாட்டு போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கும் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை ஒழிக்க இரு நாட்டு அமைப்புகளும் தகவல்களை பகிர்ந்து விசாரணையை தொடங்கின. இதற்காக 'ஆப்பரேஷன் மான்சூன் தண்டர்' என்ற பெயரில் நாடு முழுதும் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது.
இரு நாட்டு அமைப்புகளும் பகிர்ந்து கொண்ட ரகசிய தகவல்களின் அடிப்படையில், 4ம் தேதி முதல் 13ம் தேதி வரை தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத், டில்லி, மேற்கு வங்க தலைநகர் கொல்கட்டா, உத்தர பிரதேச தலைநகர் லக்னோ ஆகிய நகரங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில், ஒரு பெண் உட்பட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். லக்னோவைச் சேர்ந்த தேஜ் தீபக் ஜெய்ஸ்வால், ஆர்த்தி சோனி, தீபக் குமார் திவாரி, ஜஸ்வந்த் ஆகியோரும், ஹைதராபாதைச் சேர்ந்த தலபத்துலா மனோஜ், கொல்கட்டாவை சேர்ந்த அப்துல் முத்தலிப் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த நடவடிக்கையின்போது, அமெரிக்காவுக்கு 1,500க்கும் மேற்பட்ட போதை மாத்திரைகள் அனுப்பப்பட்டது தெரிந்தது. அவற்றில் இரண்டு சரக்குகளை அமெரிக்காவில் அந்நாட்டு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல், 2022 ஜூன் முதல், 2026 நவம்பர் வரை 3,000 பார்சல்களில் ஐந்து லட்சம் மாத்திரைகளை அனுப்பியிருப்பது, இதுவரை ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது.
இது குறித்து என்.சி.பி., அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
நம் நாட்டில் இயங்கி வந்த போதைப்பொருள் கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் டெலிகிராம், ஸ்கைப், வாட்ஸாப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள செயலிகள் மூலம் அமெரிக்காவில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து போதை மாத்திரைகளுக்கான ஆர்டர்களை பெற்றனர்.
அவற்றை அமெரிக்காவில் செயல்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் குழுவினருக்கு அஞ்சல் மற்றும் பிற வினியோகச் சேவைகள் வாயிலாக அனுப்பி, அங்கு உள்ள வாடிக்கையாளர்களிடம் சேர்த்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 60 ஆயிரம் பேர் இந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு வாடிக்கையாளர்களாக இருந்தனர். அந்த தகவல்கள் அமெரிக்க அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதில், பணப் பரிவர்த்தனை விபரங்கள், ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட பார்சல்கள், முகவரிகள், அமெரிக்க அஞ்சல் சேவையின் கண்காணிப்பு எண்கள், அனுப்பப்பட்ட போதை மாத்திரைகளின் வகைகள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதன் வாயிலாக, அமெரிக்காவில் செயல்படும் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சரக்குகளைப் பெற்று வினியோகிப்பவர்களை கண்டறிய முடியும்.
இந்தியா – அமெரிக்கா இடையிலான ஒத்துழைப்பு வாயிலாக, இணையதளங்கள் மற்றும் அஞ்சல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்கும் நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறினர்.