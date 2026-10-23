15 நாட்கள் விநாடிக்கு 3,000 கன அடி நீர் திறக்கும்படி காவிரி ஆணையம் உத்தரவு
15 நாட்கள் விநாடிக்கு 3,000 கன அடி நீர் திறக்கும்படி காவிரி ஆணையம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
– சிறப்பு நிருபர் –
காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழகத்துக்கு, அடுத்த 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 3,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்துவிடும்படி, கர்நாடகாவுக்கு, காவரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தர வேண்டிய பங்கீட்டை தராமல் கர்நாடகா அரசு மறுத்து வருகிறது. இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திலும் முறையிட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, தமிழகத்துக்கான காவிரி பங்கீட்டு நீரை திறந்துவிடுவது குறித்து, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்று குழு ஆகியவை அவ்வப்போது கூடி வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வருகின்றன.
இந்நிலையில், தமிழகத்திற்கு, காவிரியில் இருந்து வினாடிக்கு 3,000 கன அடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு திறந்து விட, கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி ஒழுங்காற்று குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது. இதை உத்தரவாக பிறப்பிப்பது குறித்து ஆலோசிக்க, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 60வது கூட்டம், அதன் தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தர் தலைமையில் டில்லியில் நேற்று நடந்தது. அப்போது, காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு அளித்த பரிந்துரையை, இந்த குழு ஆய்வு செய்தது.
கூட்டத்தில், 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 7,500 கன அடி நீர் திறக்க, தமிழகம் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்தக் கோரிக்கையை, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஏற்கவில்லை. மாறாக, வினாடிக்கு 3,000 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு, திறந்துவிடும்படி, கர்நாடக அரசுக்கு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அடுத்த கூட்டம், வரும் நவ., 6-ல் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.