ரூ.1,109 கோடி மோசடி வழக்கு: தமிழகம் உட்பட 4 மாநிலங்களில் சி.பி.ஐ., அதிரடி சோதனை
ரூ.1,109 கோடி மோசடி வழக்கு: தமிழகம் உட்பட 4 மாநிலங்களில் சி.பி.ஐ., அதிரடி சோதனை
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:17 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:11 PM
புதுடில்லி: ஒடிஷாவைச் சேர்ந்த மின் கட்டமைப்பு நிறுவனம் ஒன்றிற்கு எதிரான, 1,109 கோடி ரூபாய் வங்கி மோசடி வழக்கில், தமிழகம் உட்பட நான்கு மாநிலங்களில் ஆறு இடங்களில் சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
ஒடிஷாவின் புவனேஷ்வரை தலைமையிடமாக வைத்து, குப்தா மின் கட்டமைப்பு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம், கனரா வங்கியில், போலி ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து கடன் வாங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. வங்கியில் நிறுவனம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் பொய்யான தகவல்களை வழங்கியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனால், வங்கிக்கு 1,109 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. இது குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, குப்தா மின் கட்டமைப்பு நிறுவனத்தின் இயக்குனர்களின் வீடுகள் உட்பட ஆறு இடங்களில் நேற்று முன்தினம் சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
புவனேஷ்வரில் உள்ள நிறுவனம், மேற்கு வங்கம் கொல்கட்டாவில் உள்ள நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் மற்றும் இயக்குனர்களின் வீடுகள், உத்தரகண்ட் மற்றும் தமிழகத்தின் திருவள்ளூரில் உள்ள அலுவலகங்கள் ஆகிய இடங்களில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில், நிதி மோசடி தொடர்பான ஆவணங்கள் சிக்கியதாக சி.பி.ஐ., தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.