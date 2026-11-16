ரூ.25 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய எஸ்.ஐ., மீது சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு
ரூ.25 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய எஸ்.ஐ., மீது சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:00 PM
புதுடில்லி: மருந்துக் கடை உரிமையாளரிடம், 25 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்ட போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு சப்–இன்ஸ்பெக்டர் மீது, சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், ஷாஜஹான்பூரில் உள்ள மருந்துக் கடை உரிமையாளருக்கு, டில்லி மண்டல போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவில் இருந்து, ‘நோட்டீஸ்’ வந்தது. அதில், கேட்டிருந்த விளக்கத்தை மருந்துக் கடை உரிமையாளர் அளித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் மாதம், தபால் வாயிலாக மீண்டும் வந்த நோட்டீஸில், ‘டைசைக்ளோமைன் ட்ரமாடோல்’ எச்.சி.எல்., மாத்திரைகள் கொள்முதல் செய்தது மற்றும் விற்பனை செய்தது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்கப்பட்டு இருந்தது. அதற்கும், மருந்துக் கடை உரிமையாளர் பதில் அனுப்பினார்.
இந்நிலையில், அக்., 7ம் தேதி, மண்டல போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு சப்–இன்ஸ்பெக்டர் அஜித் சிங் மீனா தலைமையில் போலீசார், ஷாஜஹான்பூர் மருந்துக் கடைக்கு வந்தனர்.
செப்டம்பர் மாதம் தபால் வாயிலாக அனுப்பியிருந்த நோட்டீஸையே மீண்டும் நேரில் வழங்கினர். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை, தபால் வாயிலாக செப்டம்பர் மாதமே அனுப்பி விட்டதாக மருந்துக் கடை உரிமையாளர் கூறினார்.
ஆனால், அந்த பதிலை அஜித் சிங் மீனா ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. ‘போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுத்தால், 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும்’ என, மருந்துக் கடை உரிமையாளரை மிரட்டினார்.
அடுத்த சில நாட்களில், மருந்துக் கடை உரிமையாளரின் மொபைல் போனுக்கு, ‘வாட்ஸாப்’ வாயிலாக பேசிய அஜித் சிங் மீனா, 50 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார். அதற்கு மருந்துக் கடை உரிமையாளர் மறுத்தார். ஆனால், 25 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் தர வேண்டும் என்றும், முதற்கட்டமாக 12 லட்சம் ரூபாயை டில்லி முனிர்கா மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே, தான் சொல்லும் நேரத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அஜித் சிங் மீனா மிரட்டினார்.
இதுகுறித்து, சி.பி.ஐ.,யில் மருந்துக் கடை உரிமையாளர் முறையிட்டார். விசாரணை நடத்திய சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் அஜித் சிங் மீனா, லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டியதை உறுதி செய்தனர். இதையடுத்து, அஜித் சிங் மீனா மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.