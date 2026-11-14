தமிழக ரயில் பாதை திட்டங்களில் அரசுக்கு ரூ.4 கோடி இழப்பு ஓய்வு இன்ஜினியர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது சி.பி.ஐ., வழக்கு
தமிழக ரயில் பாதை திட்டங்களில் அரசுக்கு ரூ.4 கோடி இழப்பு ஓய்வு இன்ஜினியர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது சி.பி.ஐ., வழக்கு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:40 PM
புதுடில்லி: தமிழகத்தில், புதிய அகல ரயில் பாதைகளுக்கான கட்டுமான பணிகளில், அரசுக்கு நான்கு கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக, தெற்கு ரயில்வேயின் ஓய்வு பெற்ற இன்ஜினியர்கள், தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள் உள்ளிட்டோர் மீது, சி.பி.ஐ., வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
மதுரை –- துாத்துக்குடி புதிய அகல ரயில் பாதை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள மீளவிட்டான் – மேலமருதுார் இடையே, 120 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 17.75 கி.மீ., துார ரயில் பாதை அமைக்க, 2014 மார்ச்சில் ரயில்வே நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்தது.
இந்த வழித்தடத்தில் ஒரே ஒரு சிறிய பாலம் கட்டுவதற்கு மட்டுமே ரயில்வே நிர்வாகம் அனுமதி அளித்த நிலையில், உரிய அதிகாரியின் முன் அனுமதியின்றி, 2016 அக்., 3ல், ஒய்.சின்னா ரெட்டி என்பவருக்கு சொந்தமான நிறுவனத்திற்கு இரு சிறிய பாலங்கள் கட்ட ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம், 3.59 கோடி ரூபாய் செலவில், 2017 ஜூலை 10ல் கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த இரு பாலங்களும், ஒரே நீர்வழித்தடத்தில் வெறும், 98 அடி இடைவெளியில் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இவற்றை ஒரே பாலமாக இணைத்தே கட்டியிருக்க முடியும்.
எவ்வித தொழில்நுட்பத் தேவையுமின்றி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவை விட, 13 அடி உயரத்திற்கு இப்பாலங்கள் கட்டப்பட்டதால், மண் நிரப்பும் பணிகள் மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்தும் செலவுகள் அதிகரித்து, அரசுக்கு, 2.57 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. இந்த சட்டவிரோத கட்டுமானத்தை நியாயப்படுத்தும் விதமாக, பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய இரு ஆண்டுகளுக்கு பின், 2019 மே 24ல் தான் அனுமதி கோரும் முன்மொழிவு தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.
இது தொடர்பாக, மதுரை ரயில்வே கட்டுமான பிரிவில் அப்போதைய துணை தலைமை இன்ஜினியராக பணியாற்றிய முகமது சாலையா, ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சின்னா ரெட்டி ஆகியோர் மீது, சி.பி.ஐ., நேற்று வழக்கு பதிவு செய்தது.
மற்றொரு வழக்கில், முகமது சாலையா, நிர்வாக பொறியாளராக பணியாற்றிய வில்லியம் ஜெய், மதுரையைச் சேர்ந்த தனியார் ஒப்பந்ததாரர் சுலோச்சனா ஆகியோர் மீது, சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கில், 2016 – 17ல், ரயில்வே விதிகளை பின்பற்றாமல் கான்கிரீட் தடுப்புச் சுவர் கட்ட சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பிறகே தடுப்புச் சுவர் கட்டப்பட வேண்டும். ஆனால், பாலத்திற்கு முன்பாகவே தடுப்புச் சுவரை கட்டியதால், பாலத்தின் அணுகு சாலைகளில் மண் நிரப்புவதற்கு போதிய இடமில்லாமல் போக, புதிதாக கட்டப்பட்ட தடுப்புச் சுவர் முழுதும் மண்ணுக்குள் புதைந்து பயனற்று போனது. இதனால், ரயில்வேக்கு, 1.44 கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டதாக, முதல் தகவலறிக்கையில் சி.பி.ஐ., தெரிவித்துள்ளது.