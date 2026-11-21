ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வர்த்தக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்; மத்திய அரசு கண்டனம்
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வர்த்தக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்; மத்திய அரசு கண்டனம்
ADDED : நவ 21, 2026 06:29 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:29 AM
டில்லியில் நிருபர்கள் சந்திப்பில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறியதாவது: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வர்த்தக கப்பல்கள் மீது நடந்த தாக்குதல்களை நாங்கள் கண்டித்துள்ளோம். இந்திய கப்பல்கள் மீதும் தாக்குதல் நடந்துள்ளது.
விரைவில் அமைதி திரும்புவதை உறுதி செய்த பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். வங்கதேசத்தின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் இந்தியா கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை. வங்கதேசத்துடன் உறவைத் தொடர இந்தியா விரும்புகிறது.
வர்த்தகம், ரயில்வே மற்றும் நீர் வளம் உள்ளிட்ட இருதரப்பு விவகாரங்கள் குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தத் தயாராக இருக்கிறோம். இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
போர் நிறுத்தம், பிணைக் கைதிகளை நிபந்தனையின்றி விடுவித்தல் மற்றும் காசா மக்களுக்குத் தடையின்றி மனிதாபிமான உதவிகள் கிடைப்பதை இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறது. இவ்வாறு ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறினார்.