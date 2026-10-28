அர்னாப் புயலால் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு; சந்திரபாபு நாயுடு அறிவிப்பு
அர்னாப் புயலால் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு; சந்திரபாபு நாயுடு அறிவிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 10:35 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:35 PM
ஹைதராபாத்; ஆந்திராவில் அர்னாப் புயலால் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 5 லட்சம் அளிக்கப்படும் என்று அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.
அர்னாப் புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நிதியுதவிகள், நிவாரண நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது பற்றிய அறிவிப்புகளை தலைமை செயலகத்தில் நிருபர்கள் முன்னிலையில் விளக்கினார்.
அவர் கூறியதாவது;
கோனசீமா, மேற்கு கோதாவரி மாவட்டங்களில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அக்.28ம் தேதி பார்வையிட உள்ளேன். புயலின் தீவிரம், ஆந்திராவில் அதன் தாக்கம் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் விளக்கம் அளித்துள்ளேன்.
சேதம் பற்றிய முதல்கட்ட மதிப்பீடுகள் மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். அதை தொடர்ந்து ஒரு விரிவான அறிக்கை அளிக்கப்படும். விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை இழப்புகளை அரசே மதிப்பீடு செய்யும்.
வெள்ளத்தில் மூழ்கிய வீடுகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு 25 கிலோ அரிசி வழங்கப்படும். தலா ஒரு கிலோ வெங்காயம், சமையல் எண்ணெய், பருப்பு வழங்கப்படும். நபர் ஒருவருக்கு இழப்பீடாக ரூ.1000 வழங்கப்படும். புயலால் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் தரப்படும்.
இவ்வாறு சந்திரபாபு நாயுடு கூறினார்.