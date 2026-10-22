ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான விதிகளில் மாற்றம்: தேர்ச்சி மதிப்பெண் 75% ஆக உயர்த்த திட்டம்
ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான விதிகளில் மாற்றம்: தேர்ச்சி மதிப்பெண் 75% ஆக உயர்த்த திட்டம்
ADDED : அக் 22, 2026 05:46 AM
புதுடில்லி: ஓட்டுநர் உரிமம் தொடர்பான விதிகளை மாற்ற மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் முன்மொழிந்துள்ளது. இதன்படி, பாதுகாப்பான வாகன ஓட்டுதல் குறித்த பயிற்சித் தேர்வில் தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை 60%-ல் இருந்து 75%-ஆக உயர்த்தவும், ஆதார் மூலம் ஆன்லைனில் பெறப்படும் குறிப்பிட்ட ஓட்டுநர் உரிமச் சேவைகளுக்கான கட்டணத்தை ரத்து செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய மாற்றங்கள்:
தேர்ச்சி மதிப்பெண்: பாதுகாப்பான வாகன ஓட்டுதல் பயிற்சித் தேர்வுக்கான குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை 75%-ஆக உயர்த்த முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சி நேரம்: பாதுகாப்பான வாகன ஓட்டுதல் குறித்த பயிற்சி குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடைபெற வேண்டும்.
ஆன்லைன் சேவைகள்: ஆதார் அங்கீகாரத்துடன் பெறப்படும் குறிப்பிட்ட ஓட்டுநர் உரிமச் சேவைகளுக்கான கட்டணத்தை நீக்கத் திட்டம்.
பெயர், முகவரி மாற்றம்: ஓட்டுநர் உரிமத்தில் பெயர், முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் மீது 15 நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும்.
முகவரி மாற்றம்: முகவரி மாற்ற விண்ணப்பம் 30 நாட்களுக்குள் பரிசீலிக்கப்படாவிட்டால், அது அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும் என முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
ஆவணங்கள்: ஆதார், பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, கல்விச் சான்றிதழ்கள், பிறப்புச் சான்றிதழ் உள்ளிட்டவை அடையாளம் மற்றும் வயதுச் சான்றுகளாக ஏற்கப்படலாம். மூன்று மாதங்களுக்கு மிகாத மின்சாரக் கட்டணம், சமையல் எரிவாயுக் கட்டண ரசீதுகள் முகவரிச் சான்றுகளாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
ஆயுள் காப்பீட்டுப் பாலிசி: முகவரிச் சான்றாக இனி ஏற்கப்படாது என வரைவு விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வாகன வகுப்பை நீக்குதல்: ஓட்டுநர் உரிமத்தில் இருந்து ஒரு வாகன வகுப்பை நீக்கக் கோரி விண்ணப்பித்தால், ஏழு நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நிரந்தரமாக நீக்கிய வகுப்புக்கு ஓராண்டுக்கு மீண்டும் பழகுநர் உரிமம் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் பெற முடியாது.
மேலும், உரிமம் புதுப்பித்தல், நகல் உரிமம் பெறுதல், புதிய வாகன வகுப்பைச் சேர்த்தல் உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை அறிமுகப்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றங்கள் தொடர்பாகப் பொதுமக்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் 30 நாட்களுக்குள் கருத்துகள், ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவிக்கலாம். இறுதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட பின்னரே புதிய விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும்.