டில்லியில் மேலும் 100 மின்சார பஸ்கள் முதல்வர் ரேகா தொடங்கி வைத்தார்
டில்லியில் மேலும் 100 மின்சார பஸ்கள் முதல்வர் ரேகா தொடங்கி வைத்தார்
ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் இன்று (நவ.,20) பா.ஜ.,வை சேர்ந்த முதல்வர் ரேகா குப்தா, 100 புதிய மின்சார பஸ்களின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார். இவற்றுடன் சேர்த்து, தலைநகர் டில்லியில் உள்ள மொத்த பஸ்களின் எண்ணிக்கை 7,000-க்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.
டில்லி போக்குவரத்து துறையில், ஒன்பது மீட்டர் மற்றும் 12 மீட்டர் நீளம் உடைய தலா 50 மின்சார பஸ்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை, ஐ.எஸ்.பி.டி., காஷ்மீரி கேட் பகுதியில் இருந்து, டில்லி பா.ஜ.,வை சேர்ந்த முதல்வர் ரேகா குப்தா தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், டில்லி பா.ஜ., அரசின் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பங்கஜ் குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின், நிருபர்களிடம் முதல்வர் ரேகா கூறியதாவது:
டில்லியில் காற்று மாசுபாடு அபாய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது குறித்த விவாதங்கள் தீவிரமாக நடைபெறுகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், எங்கள் அரசு பொறுப்பை உணர்ந்து, மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தாத புதிய மின்சார பஸ்களை தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இந்த பஸ்கள் பயணிகளுக்குப் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதியை வழங்குவதோடு, சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
டில்லியில், நவம்பர் மாதத்தில் காற்றின் தரக் குறியீடு தொடர்ந்து மேம்பட்டு வருகிறது. இது, சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில், பொதுமக்களும் அரசும் தங்கள் கடமைகளைச் சரியாக நிறைவேற்றியதன் விளைவாகவே, ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள 100 புதிய மின்சார பஸ்களின் வருகையுடன், டில்லியில் உள்ள மொத்த பஸ்களின் எண்ணிக்கை, 7,088 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இவற்றில், 5,338 மின்சார பஸ்களும், 1,750 சி.என்.ஜி., எனப்படும் இயற்கை எரிவாயு மூலம் செயல்படும் பஸ்களும் அடங்கும். இதன் மூலம், நாட்டிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான மின்சார பஸ்களைக் கொண்ட நகரமாக, டில்லி திகழ்கிறது.
டில்லியில், 15,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பிரம்மாண்டமான மின்சார வாகனக் கொள்கையை டில்லி அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது, இதுவே, நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மின்சார வாகனக் கொள்கையாக சிறப்பு பெற்றுள்ளது. டில்லியின் மின்சார வாகனக் கொள்கையின் கீழ், பல்வேறு வகை வாகனங்களின் கொள்முதலுக்கு அரசு மானியம் வழங்குகிறது. மேலும், டில்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட பிஎஸ்- 4 அல்லது அதற்கு முந்தைய பழைய வாகனங்களை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களில் ஒப்படைத்து, அழிப்பதன் மூலம், அதற்கான ஊக்கத்தொகையையும் பெற முடியும். இதற்காக மானியங்களையும், பழைய வாகனங்களை அகற்றுவதற்கான ஊக்கத்தொகைகளையும், டில்லி அரசு வழங்கி வருகிறது.
இவ்வாறு ரேகா கூறினார்.போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பங்கஜ் குமார் சிங் கூறுகையில், ‘இந்த 100 புதிய மின்சார பஸ்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதன் மூலம், டில்லியின் பொது போக்குவரத்து அமைப்பை மாற்றியமைப்பதில் டில்லி அரசு கொண்டுள்ள உறுதியான அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளது’ என்றார்.