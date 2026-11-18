காங்.,கின் இண்டி கூட்டணியில் முதல்வர் விஜய்க்கு முதல் மரியாதை; காவிரி பிரச்னையை பேச தயக்கம்
காங்.,கின் இண்டி கூட்டணியில் முதல்வர் விஜய்க்கு முதல் மரியாதை; காவிரி பிரச்னையை பேச தயக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:16 AM
ADDED : நவ 18, 2026 03:56 AM
UPDATED : நவ 18, 2026 05:16 AM ADDED : நவ 18, 2026 03:56 AM
- நமது நிருபர் -
டில்லி சென்ற முதல்வர் விஜய்க்கு, 'இண்டி' கூட்டணியில், சிறந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. அதே நேரத்தில், கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமாரை சந்தித்தும், அவரிடம் காவிரி பிரச்னை பற்றி பேசாமல், முதல்வர் விஜய் மவுனம் சாதித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியாவின் சுய சரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழா, நேற்று முன்தினம் டில்லியில் நடந்தது. அதில், தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்றார்.
டில்லி பயணம்
முதல்வரான பின், ஏற்கனவே இரு முறை டில்லி சென்ற விஜய், தற்போது, சோனியாவின் தனிப்பட்ட அழைப்பை ஏற்றும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் தொலைபேசியில் அழைத்ததாலும், அங்கு சென்றார். விழா மேடையின் முன்வரிசையில், காங்கிரஸ் அகில இந்திய தலைவர் கார்கே, ராகுல் ஆகியோருக்கு அடுத்து இருக்கை அளித்து, விஜய்க்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது.
காங்கிரசை சேர்ந்த கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டோர், பின் வரிசையில் அமர வைக்கப்பட்டனர். கூட்டணி கட்சியின் முதல்வர் என்பதால், விஜய்க்கு அதிக முக்கியத்துவமும் முதல் மரியாதையும் தரப்பட்டது. கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமாரையும் விஜய் சந்தித்து பேசினார். ஆனால், காவிரி மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேசவில்லை. விஜய், மவுனம் காத்ததற்கு, பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேச, திட்டமிட்டிருந்தது தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, தமிழக காங்., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: முதல்வர் விஜயின் டில்லி பயணம் வாயிலாக, காங்கிரஸ் - த.வெ.க., உறவு வலுவடைந்துள்ளது. 'இண்டி' கூட்டணியில், விஜய்க்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதோடு, தேசிய அரசியலிலும் அவரை அறிமுகப்படுத்த ராகுல் விரும்புகிறார்.
அனுமதி
மேகதாது அணை விவகாரத்தில், சோனியா, ராகுல், கார்கே ஆகியோர் வாயிலாக, கர்நாடக காங்., முதல்வர் சிவகுமாருக்கு அழுத்தம் தருமாறு, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி உள்ளிட்ட தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர். ஆனால், அவர்களின் கோரிக்கைகளை நிராகரிக்கும் வகையில், காவிரி பிரச்னையில் விஜய் மவுனம் காத்ததற்கு காரணம், இப்பிரச்னையை பிரதமர் மோடியால் மட்டுமே தீர்க்க முடியும் என அவர் நம்புவது தான்.
பிரதமர் மோடி தலையிட்டு, தமிழக உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்த, அவரை சந்தித்து பேச விஜய் விரும்புகிறார். அதனால் தான், காங்., தலைவர்களிடம் எந்த அழுத்தமும் தரவில்லை. தமிழகத்தில் காங்., தயவுடன் ஆட்சி நடப்பதால், காவிரி பிரச்னை குறித்து விஜய் பேசாமல் இருந்தார். பிரதமர் மோடியை சந்திக்க, முதல்வர் விஜய் அனுமதி கேட்டார். ஆனால், மோடி, வெளிநாடு சென்றதால் சந்திக்க முடியவில்லை. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.