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42 ஆண்டு சேவைக்கு இன்றுடன் ஓய்வு; விடைபெற்றார் விமானப்படை தலைமை தளபதி

42 ஆண்டு சேவைக்கு இன்றுடன் ஓய்வு; விடைபெற்றார் விமானப்படை தலைமை தளபதி

ADDED : அக் 31, 2026 03:33 PM

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ADDED : அக் 31, 2026 03:33 PM

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புதுடில்லி: விமானப்படை தலைமை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் இன்றுடன் ஓய்வு பெற்றார். விமானப்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அசுதோஷ் தீக்சித் பொறுப்பேற்றார்.

42 ஆண்டு காலமாக விமானப்படையில் சிறப்பான சேவையாற்றிய அமர்ப்ரீத் சிங்குக்கு, பிரிவுபசார விழா நடைபெற்றது. முடிவில் அவர் தன் பொறுப்புகளை புதிய தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அஷூதோஷ் தீக்ஷித்திடம் ஒப்படைத்தார்.

பிரிவுபசார விழாவின் ஒரு பகுதியாக, அமர்ப்ரீத் சிங், நாட்டுக்கு உயிர் நீத்தவர்களின் நினைவாக அமைக்கப்பட்டு உள்ள போர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து, விமானப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் அமர்ப்ரீத் சிங் ஏற்றுக் கொண்டார்.

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