கைலாஷ் யாத்திரையில் ராகுல் சந்தித்த சீன அமைச்சர்கள்; பாஜ கேள்வி
கைலாஷ் யாத்திரையில் ராகுல் சந்தித்த சீன அமைச்சர்கள்; பாஜ கேள்வி
UPDATED : நவ 10, 2026 11:19 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:31 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 11:19 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:31 AM
புதுடில்லி; கைலாஷ் யாத்திரையின் போது ராகுல் சந்தித்த 2 சீன அமைச்சர்கள் யார்? யார்? என்று பாஜ கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறது.
2018ம் ஆண்டு கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, ராகுல் பயணித்த விமானம் ஹூப்ளி விமானத்தில் தரையிறங்கும் போது தொழில் நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது. விமானம் விபத்தில் இருந்து தப்பியதால் ராகுல் உள்பட அவருடன் பயணம் சென்ற அனைவரும் உயிர் தப்பினர்.
விபத்தில் சிக்காமல் உயிர் பிழைத்ததால், கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்கு செல்வதாக ராகுல் வேண்டி கொண்டார். அதன் பொருட்டு 2018ம் ஆண்டு ஆக.-செப். காலக்கட்டத்தில் சீனா கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திபெத் சென்று யாத்திரையை மேற்கொண்டார்.
இந்நிகழ்வு முடிந்து கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகள் கழித்து, யாத்திரையின் போது ராகுல் 2 சீன அமைச்சர்களை சந்தித்து இருக்கும் தகவல்கள் வெளியாகின. யாத்திரை குறித்தும், அவர் யாரை சந்தித்தார் என்பது குறித்தும் பாஜ பல கேள்விகளை முன்வைத்து இருக்கிறது. இந்த கேள்விகளை பாஜ எம்பி நிஷிகாந்த் துபே எழுப்பி உள்ளார்.
அறிக்கை வாயிலாக அவரின் கேள்விகள்;
எந்த ஏற்பாட்டின்படி ராகுல் இந்த யாத்திரையை மேற்கொண்டார்? சீன அமைச்சர்கள் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்தது யார்? அந்த 2 அமைச்சர்கள் யார்? யார்? சந்திப்பு எங்கு நடைபெற்றது, அவர்கள் என்ன பேசிக் கொண்டனர்?
வெளியுறவு அமைச்சகம், இந்திய தூதரகம் ஆகியவற்றுக்கு இந்த விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டதா? தனிப்பட்ட பயணம் என்று கூறிவிட்டு அமைச்சர்களை சந்தித்ததாக கூறுவது ஏன்? இந்த விஷயத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம். தேசிய நலன் பிரச்னை என்பதால் ராகுல் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறி உள்ளார்.