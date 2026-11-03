2.5 லட்சம் பேருக்கு 2 மாதங்களில் குடியுரிமை: மேற்கு வங்க முதல்வர் உறுதி
2.5 லட்சம் பேருக்கு 2 மாதங்களில் குடியுரிமை: மேற்கு வங்க முதல்வர் உறுதி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:03 AM
கொல்கட்டா: ‘‘மேற்கு வங்கத்தில் இந்தாண்டு இறுதிக்குள், 2.5 லட்சம் பேருக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும்,’’ என, அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. மதுவா சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும், வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி பேசியதாவது:
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசம், இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினர்களாக இருந்து, நம் நாட்டில் தஞ் சமடைந்து, 2014 டிச., 31 முன் குடியேறிய ஹிந்து, சீக்கியர்கள், பவுத்த மதத்தினருக்கு குடியுரிமை வழங்கி பாதுகாக்கவே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை, 2019ல் மத்திய பா.ஜ., அரசு கொண்டு வந்தது.
ஆனால், முன்னாள் முதல்வரும், திரிணமுல் காங்., தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, இச்சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமல்படுத்தாமல் இருந்தார். மாநிலத்தில் பா.ஜ., அரசு அமைந்தபின், இதுவரை, 25 ஆயிரம் பேருக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மேலும், 2.5 லட்சம் பேரின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு குடியுரிமை வழங்கப்படும்.
மதுவா சமூகத்தினருக்காக, திரிணமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எதுவும் செய்யவில்லை. மம்தா பானர்ஜி, பிரிவினையை மட்டுமே துாண்டிவிட்டார்.
மதுவா சமூகத்தினரின் ஆதரவால், மேற்கு வங்கத்தில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைத்துள்ளது. எனவே, அந்த சமூகத்தினரின் மேம்பாட்டிற்காக, 50 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.