வழக்கறிஞர்களுடன் மோதல் விவகாரம்: போலீஸ் உதவி கமிஷனர் ‘சஸ்பெண்ட்’
வழக்கறிஞர்களுடன் மோதல் விவகாரம்: போலீஸ் உதவி கமிஷனர் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:06 PM
புதுடில்லி: போலீஸ் உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி வசிஷ்டா, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டதை அடுத்து, ரோஹிணி நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம், நேற்று நடத்துவதாக அறிவித்திருந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றது.
டில்லி, ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனில், அக்., 23ம் தேதி வழக்கறிஞர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு மோதலாக மாறியது.
போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அருண் குமரை வழக்கறிஞர்கள் கையை பிடித்து இழுத்து தள்ளி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல், வழக்கறிஞர் லலித் பன்சாலுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. மேலும், போலீஸ் உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி வசிஷ்டா கொடுத்த புகார்படி, ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 20 வழக்கறிஞர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, டில்லியின் அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும் வழக்கறிஞர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொடங்கினர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்திய போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், உதவி கமிஷனர் மானஸ்வியை, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பிரிவுக்கும், இன்ஸ்பெக்டர் அருண்குமாரை பாதுகாப்பு பிரிவுக்கும் இடமாற்றம் செய்து, அக்., 28ம் தேதி உத்தரவிட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, டில்லி வழக்கறிஞர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
இந்நிலையில், உதவி கமிஷனர் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டரை இடமாற்றம் செய்ததை கண்டித்து, பெண் போலீசார் உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ்காரர்கள், டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலக வளாகத்தில் நேற்று முன் தினம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இந்தப் போராட்டத்தில் உதவி கமிஷனர் மானஸ்வியும் பங்கேற்றார்.
புதுடில்லி போலீஸ் துணை கமிஷனர் சச்சின் சர்மா மற்றும் அதிகாரிகள், போராட்டத்தை கைவிடுமாறு கூறினர்.
மேலும், உதவி கமிஷனர் மற்றும் சில போலீஸ்காரர்களை பேச்சு நடத்த அழைத்தனர். ஆனால், ‘போலீஸ் கமிஷனர் தங்களுடன் பேச்சு நடத்த வேண்டும். அதை பொதுமக்கள் பார்க்கும் வகையில் ஒளிபரப்ப வேண்டும்’ என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதால், பேச்சு வார்த்தையை உதவி கமிஷனர் புறக்கணித்தார்.
இதற்கிடையில், உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் அருண் குமார் ஆகியோர், வழக்கறிஞர்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதை கண்டித்து, ரோஹிணி நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம், நேற்று வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவித்தது.
இந்நிலையில், போலீஸ் உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி வசிஷ்டாவை, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதையடுத்து, ரோஹிணி நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் அறிவித்து இருந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றது.