மணமகள் வீட்டில் `வந்தே மாதரம்' திருமணத்தை நடத்த மதகுரு மறுப்பு
மணமகள் வீட்டில் `வந்தே மாதரம்' திருமணத்தை நடத்த மதகுரு மறுப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:14 PM
ஷாஜஹான்பூர்: உத்தர பிரதேசத்தில் மணமகள் வீட்டில் 'வந்தே மாதரம்' என எழுதியிருந்ததால், திருமணத்தை நடத்த மறுத்த மதகுருவை போலீசார் கைது செய்தனர்.
உ.பி.,யின் ஷாஜஹான்பூர் மாவட்டம், ரோசா பகுதியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் மோனிஷ் பகத் சிங். இவரது சகோதரிக்கு கடந்த 15ம் தேதி திருமணம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. திருமணத்தை நடத்தி வைக்க சுர்கான் என்ற மதகுரு அழைக்கப்பட்டார். ஆனால், மணமகள் வீட்டில் 'வந்தே மாதரம்' மற்றும் 'ஜெய் ஹிந்த்' என்ற வாசகங்கள் எழுதப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டி, அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்க மதகுரு மறுத்தார்.
இது குறித்து மோனிஷ் அளித்த புகாரின்படி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மதகுரு சுர்கானை கைது செய்தனர். இதையடுத்து, திருமணத்துக்கு வந்திருந்த ஷபிக்கான் என்ற மற்றொரு மதகுரு அந்த பெண்ணின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார். கைதான சுர்கானிடம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.