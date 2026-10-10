டில்லி போராட்டத்தில் கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் ,கூட்டாளிகள்...விரட்டியடிப்பு!மும்பையிலிருந்து வந்த கரப்பான் தலைவர் விமானத்தில் கைது
டில்லி போராட்டத்தில் கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் ,கூட்டாளிகள்...விரட்டியடிப்பு!மும்பையிலிருந்து வந்த கரப்பான் தலைவர் விமானத்தில் கைது
UPDATED : அக் 11, 2026 12:15 AM
ADDED : அக் 10, 2026 07:36 PM
UPDATED : அக் 11, 2026 12:15 AM ADDED : அக் 10, 2026 07:36 PM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டில்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நேற்று போராட்டம் நடத்த வந்த கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர். மும்பையில் இருந்து டில்லிக்கு புறப்பட்டு வந்த அக்கட்சியின் தலைவர் அபிஜித் தீப்கே மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளை விமானத்தில் வைத்தே டில்லி போலீசார் கைது செய்தனர். தலைநகர் முழுதும், 25,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். ஜந்தர் மந்தர் நோக்கி வந்த 5,000க்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் வளைத்து, வளைத்து பிடித்து தடுப்பு காவலில் வைத்ததால், போராட்டம் பிசுபிசுத்துப் போனது.
நாடு முழுதும் நடந்து வரும் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில், குளறுபடிகள் நடந்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரத்தில் மற்ற தேர்தல் கமிஷனர்களிடம் ஆலோசிக்காமல் தன்னிச்சயைாக முடிவெடுத்ததாக சர்ச்சை வெடித்தது. இதனை தேர்தல் கமிஷன் மறுத்து உரிய விளக்கமும் அளித்திருந்தது.
அழைப்பு
எனினும், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவியில் இருந்து நீக்கக் கோரியும், எஸ்.ஐ.ஆர்., மூலம் ஓட்டு திருட்டு நடந்திருப்பதாக கண்டித்தும் எதிர்க்கட்சிகளின், 'இண்டி' கூட்டணி கடந்த சில நாட்களாக டில்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.
காங்கிரசை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், அக்கட்சியின் எம்.பி., பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக நடத்திய போராட்டத்தின் போது தடுப்புக் காவலில் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
இதனால், தலைநகர் டில்லி பரபரப்புடன் காணப்பட்டது. இந்நிலையில், தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நேற்று பிரமாண்ட போராட்டம் நடத்தப் போவதாக கரப்பான்பூச்சி கட்சி அறிவித்தது.
இதையொட்டி, நாடு முழுதும் இருந்து ஏராளமானோர் திரண்டு வர வேண்டும் எனவும் அழைப்பு விடுத்திருந்தது. அதே சமயம், இந்த போராட்டத்துக்கு கரப்பான்பூச்சி கட்சி முறையாக அனுமதி பெறவில்லை என்றும், வெறுமனே போராட்டம் நடத்தப் போவதாக தகவல் மட்டுமே அளித்ததாகவும் டில்லி போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
நடவடிக்கை
இதைத் தொடர்ந்து பொது அமைதி மற்றும் சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையில் அத்துமீறி போராட்டம் நடத்த வருபவர்களை தடுக்க டில்லி முழுதும் 25,000 போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். இந்த போராட்டத்தில் பொதுமக்கள் யாரும் பங்கேற்க வேண்டாம் என போலீசார் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். டில்லியில் மக்கள் அதிகம் கூடும் அனைத்து இடங்களும் போலீசாரின் கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டன.
மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டில்லியில் 45 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டன. நாடு முழுதும் இருந்து டில்லிக்கு வரும் 12க்கும் மேற்பட்ட ரயில்களும் நேற்று அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டன.
இந்நிலையில், மஹாராஷ்டிராவில் இருந்து விமானம் மூலம் புறப்பட்ட கரப்பான் கட்சி தலைவர் அபிஜித் தீப்கே, அவரது சக கூட்டாளிகள் சவுரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் டில்லி வந்திறங்கியதும், விமானத்தில் வைத்தே அவர்களை டில்லி பெண் போலீசார் கைது செய்தனர்.
அப்போது, 'கைதாவதற்காகவே டில்லிக்கு நான் வந்து இருக்கிறேன். அதற்காக விமானத்திலேயே கைது செய்ய வேண்டுமா?' என அபிஜித் தீப்கே கேட்க, தடுப்பு காவலில் மட்டுமே கைது செய்து அழைத்து செல்கிறோம், கைது செய்யவில்லை என பெண் போலீசார் பதில் அளித்தனர்.
அப்போது விமானத்தில் அவர்கள் அரசுக்கு எதிராக முழக்கம் எழுப்பிக் கொண்டே சென்றனர். ஆனால், அங்கிருந்த பொதுமக்களில் ஒருவர் கூட, அவர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்ப முன்வரவில்லை.
முழு தோல்வி
முன்னதாக நேற்று காலை யூ டியூபர் துருவ் ரதி மற்றும் கரப்பான்பூச்சி கட்சியின் சட்டப் பிரிவு தலைவர் ரத்னா சிங் இருவரையும், அவர்களது வீட்டில் வைத்தே போலீசார் தடுப்பு காவலில் கைது செய்தனர். இதே போல், டில்லி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 5,000க்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் வளைத்து, வளைத்து பிடித்து தடுப்பு காவலில் வைத்தனர். இதனால், கரப்பான்பூச்சி கட்சி அழைப்பு விடுத்த போராட்டம் முழு தோல்வி அடைந்து பிசுபிசுத்து போனது.
இதற்கிடையே, கரப்பான்பூச்சி கட்சியினரின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக, உச்ச நீதிமன்ற வளாகம் அருகே, போராட முயன்ற 60 வழக்கறிஞர்களை டில்லி போலீசார் தடுப்பு காவலில் கைது செய்தனர். மேலும், சில வழக்கறிஞர்களை அவர்கள் பணியாற்றும் நீதிமன்ற அறைக்கே சென்று தடுப்பு காவலில் கைது செய்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்த, உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத் தலைவர் பிரதீப் ராய், 'வழக்கறிஞர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்' என, குரல் எழுப்பினார்.
மேலும், 'உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட வேண்டும்' என, கேட்டுக் கொண்டார். இதைத் தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க, தடுப்புக் காவலில் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.