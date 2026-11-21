தலைநகர் டில்லியில் நடுங்க வைக்கும் குளிர் காற்று நிலை மேம்பட்டதாக முதல்வர் பேச்சு
தலைநகர் டில்லியில் நடுங்க வைக்கும் குளிர் காற்று நிலை மேம்பட்டதாக முதல்வர் பேச்சு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:27 PM
புதுடில்லி: இதற்கிடையே, கடந்த 10 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும் போது, டில்லியில் இந்த ஆண்டு காற்றின் தரம் மேம்பட்டுள்ளதாக, டில்லி பா.ஜ., முதல்வர் ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.
டில்லியில், கமலா நேரு கல்லுாரியில் புதிய கல்வி வளாகத்தையும், மாணவர்களுக்கான பிரத்யேக பஸ் சேவையையும், முதல்வர் ரேகா தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களிடையே முதல்வர் ரேகா பேசியதாவது:
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு, இந்த ஆண்டு டில்லியின் காற்றுத் தரக் குறியீடு சிறப்பாக உள்ளது. இதனால் டில்லி மக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். இது ஒரு சாதனையாகவே கருதப்படுகிறது. தேவையான விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளை மிகக் கடுமையாக அமல்படுத்தியதன் மூலமே இது சாத்தியமானது.
டில்லியில், 25 ஆண்டுகளாக மாணவர்களுக்கென பிரத்யேக மின்சார பஸ் வசதிகள் இல்லை. எங்கள் அரசு பொறுப்பேற்றதும், இதற்கு முன்னுரிமை அளித்தோம். இப்போது, பொதுப் போக்குவரத்தில் 75 சதவீத மின்சார வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும் நிலையை டில்லி அரசு எட்டியுள்ளது.
மேலும், 10,000 மாணவர்கள் தங்கும் வகையில் விடுதிகளைக் கட்டுவதற்கும், டில்லி முழுவதும் கூடுதல் பிரத்யேக பஸ் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும் அரசு பணியாற்றி வருகிறது. டில்லியில் அடுத்த 2027-ம் ஆண்டிற்குள், மூன்று பிரம்மாண்ட குப்பை கிடங்குகளை முழுமையாக அகற்றுவதை, எங்கள் அரசு இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
நம் நாட்டின் ஜனாதிபதியாக ஒரு பெண் உள்ளார். பல முக்கிய மற்றும் கவுரவமான பதவிகளில் பெண்கள் சிறந்து விளங்குவதைக் காண்கிறோம். விவசாயம் முதல் சந்திரயான் திட்டம் வரை, நம் நாட்டுப் பெண்களும், மகள்களும் முன்னணியில் இருந்து வழிநடத்துகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இதற்கிடையே, டில்லியில் காற்றின் தரம் மோசமான பிரிவில் நீடிக்கும் நிலையில், நேற்று சப்தர்ஜங் ஆய்வு மையத்தில் குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை 12.2 டிகிரி செல்ஷியஸாக பதிவானது.
டில்லியில் சமீப நாட்களாக காற்று மாசுபாட்டுடன், குளிரும் மக்களை பாதித்து வருகிறது. சப்தர்ஜங்களில் நேற்று, குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 12.2 டிகிரி செல்ஷியஸாக நேற்று வெப்பநிலை பதிவானது. இது இந்த பருவத்தின் இயல்பான அளவை விட, 0.1 டிகிரி குறைவு.
டில்லி முழுவதும் செயல்படும் 57 நிலையங்களில், 25 நிலையங்களில், காற்றின் தரம் மிகமோசமான பிரிவில் பதிவாகிஉள்ளது.
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புதுடில்லி, சப்தர்ஜங் வானிலை மையத்தில், குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை 12.2 டிகிரி செல்ஷியஸாக பதிவானது. அதிகாலையில், சப்தர்ஜங் கல்லறையை புகைமூட்டமும், பனிமூட்டமும் சூழ்ந்திருந்தது.
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பனிமூட்டம் மற்றும் புகை மூட்டத்திற்கு மத்தியில், டில்லி, லோதி தோட்டம் பகுதியில் நடைபயிற்சி சென்றவர்கள்.
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புகை மூட்டத்திற்கும் பனி மூட்டத்திற்கும் மத்தியில் மோட்டார் சைக்கிள் பயணம்.
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வாகன முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டு வந்தாலும், டில்லியில் புகை மற்றும் பனிசூழ்ந்திருந்ததால் திணறிய வாகன ஓட்டிகள்.