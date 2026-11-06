சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதிக்கு எதிரான கருத்து

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ADDED : நவ 06, 2026 10:54 PM
தலைமை நீதிபதிக்கு எதிரான கருத்து: கேரள காங்., நிர்வாகிகளுக்கு நோட்டீஸ்
– சிறப்பு நிருபர் –: உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்துக்களை பதிவிட்டது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், கேரள மாநில காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்த எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காங்.,கின் லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் தலைமையில், ‘இண்டி’ கூட்டணியினர் உச்ச நீதிமன்றம் நோக்கி கடந்த மாதம் 12ல் பேரணி சென்றனர். அப்போது, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்தை சந்திக்க முயன்றனர். ஆனால், அவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் கேரள மாநில பிரிவுக்குச் சொந்தமான அதிகாரப்பூர்வ ‘எக்ஸ்’ சமூக ஊடக கணக்கில் இருந்து தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்தை குறிப்பிட்டு ஒரு பதிவு வெளியிடப்பட்டது. அதில், ‘சட்டம் – ஒழுங்கு உங்கள் அதிகார வரம்பில் இல்லை என்றால் பதவி விலகுங்கள்; அந்த பொறுப்பை கையாளக்கூடிய ஒருவரை நாங்கள் கண்டறிவோம்’ என, குறிப்பிட்டிருந்தது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வழக்கறிஞர் வினீத் ஜிண்டால் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவமதிப்பு வழக்கு தொடுத்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம்.பஞ்சோலி அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘தீர்ப்புகளை யார் வேண்டுமானாலும் விமர்சிக்கலாம்; ஆனால், கருத்துச் சுதந்திரம் என்ற போர்வையில் நீதிமன்றத்தை அச்சுறுத்தவோ அல்லது நீதி நிர்வாகத்தில் தலையிடவோ முடியாது. நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தைக் குறைத்து மதிப்பிட முயலும் இத்தகைய செயல்கள் இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்படும்’ என, எச்சரித்தனர்.
அத்துடன், ‘இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, கேரள மாநில காங்., நிர்வாகிகள் மீது ஏன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளக்கூடாது’ என, கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், உரிய விளக்கம் அளிக்கும்படி நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.