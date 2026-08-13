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/செய்திகள்/இந்தியா/ 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைத்த ரூ.24,000 மூதாட்டியிடம் திரும்ப ஒப்படைத்த கண்டக்டர்

2 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைத்த ரூ.24,000 மூதாட்டியிடம் திரும்ப ஒப்படைத்த கண்டக்டர்

2 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைத்த ரூ.24,000 மூதாட்டியிடம் திரும்ப ஒப்படைத்த கண்டக்டர்

ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM

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வாஷிம்: மஹாராஷ்டிராவில், இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் 24,000 ரூபாயை தொலைத்த மூதாட்டியை அடையாளம் கண்டு, அப்பணத்தை பத்திரமாக திரும்ப ஒப்படைத்த பஸ் கண்டக்டரின் செயல் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.

மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள வாஷிம் பகுதி அரசு போக்குவரத்து கழக பஸ் டிப்போவில் கண்டக்டராக இருப்பவர் ராஜு வானி. கடந்த 2024ல், இவர் பணியாற்றிய பஸ்சில் காசாபாய் கெய்க்வாட் என்ற மூதாட்டி, தன் கணவருடன் பயணித்தார். மாலேகானில் இறங்கிய அவர், தான் எடுத்து வந்த பையை தவறுதலாக பஸ்சில் மறந்து விட்டு சென்றார்.

அனைவரையும் இறக்கிவிட்ட பின், பஸ் முழுதும், கண்டக்டர் ராஜு சோதனை செய்தார். அப்போது, பை ஒன்றை கண்ட அவர், அதில், 24,000 ரூபாயும், காசாபாய் பெயர் எழுதப்பட்ட டாக்டர் சீட்டும் இருந்ததை கண்டார். பணத்தை தொலைத்தவர் திரும்பி வருவார் என எண்ணி, மாலேகான் பஸ் நிலையத்திலேயே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக ராஜு காத்திருந்தார்.

அங்கிருந்த விசாரணை மையத்தில் தகவல் தெரிவித்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றார். ஆனால், பணத்தை தேடி யாரும் வரவில்லை, நாட்கள் வாராங்களாகவும், வாரங்கள் மாதங்களாகவும் மாறின. ஒரு வருடம் கடந்தும் பணத்துக்கு உரிமை கோரி யாரும் வராத நிலையில், அது போக்குவரத்து கழக அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மாலோகான் செல்லும் பஸ்சில், மீண்டும் ராஜு நேற்று முன்தினம் கண்டக்டராக பணியாற்றினார்.

வயதானவர்களுக்கு பஸ்சில் இலவச டிக்கெட் என்பதால், அதில் பயணித்த மூதாட்டி ஒருவரிடம் ஆதார் அட்டையை தருமாறு ராஜு கோரினார். அதில், காசாபாய் கெய்க்வாட் பெயர் இருந்ததை அடுத்து, பணத்தை தவறவிட்டது தொடர்பாக அவரிடம் விசாரித்தார். இறுதியில், இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் பணத்தை தவறவிட்ட மூதாட்டி அவர்தான் என தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, மாலேகான் பஸ் டிப்போ அலுவலகத்துக்கு காசாபாயை அழைத்து சென்ற ராஜு, தன் உயரதிகாரிகள் முன்னிலையில் அந்த பணத்தை ஒப்படைத்தார். பணத்தை பெற்ற காசாபாய், ராஜுவின் நேர்மையை பாராட்டி அவருக்கு 1,100 ரூபாயை சன்மானமாக அளித்தார். மூதாட்டியை கண்டுபிடித்து பணத்தை ஒப்படைத்த கண்டக்டருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

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