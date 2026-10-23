அருணாச்சலில் சீனாவுடன் மோதல் தொடர்கிறது இந்தோ – திபெத் போலீஸ் படை இயக்குனர் தகவல்
அருணாச்சலில் சீனாவுடன் மோதல் தொடர்கிறது இந்தோ – திபெத் போலீஸ் படை இயக்குனர் தகவல்
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
அல்வர்: “அருணாச்சல பிரதேசத்தில், இந்திய – சீன படைகளுக்கு இடையிலான மோதல் பல இடங்களில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது,” என, இந்தோ – திபெத் எல்லை போலீஸ் படை தலைமை இயக்குனர் சத்ருஜித் கபூர் தெரிவித்துள்ளார்.
அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தை, நம் அண்டை நாடான சீனா பல ஆண்டுகளாக சொந்தம் கொண்டாடி வருகிறது. அது, நம் நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என மத்திய அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மறைமுக மோதல் நீடித்து வருகிறது. கடந்த 2020ல், லடாக்கை ஒட்டிய கல்வான் பள்ளத்தாக்கு எல்லையில் ஊடுருவிய சீன வீரர்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, 2022ல், அருணாச்சலில் யாங்சே பகுதியில், ஊடுருவ முயன்ற 300க்கும் மேற்பட்ட சீன வீரர்களை, நம் நாட்டு ராணுவம் தடுத்து நிறுத்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த ஜூலை முதல் அருணாச்சலில் பல இடங்களில் சீன வீரர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும், இதற்கு பதிலடியாக அங்கு கூடுதலாக நம் ராணுவப் படைகள் குவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால், அங்கு இரு தரப்பினருக்கும் அடிக்கடி மோதல் நடப்பதாக தகவல் வெளியாகியது. கடந்த செப்டம்பரில் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்க சீன அதிபர் ஷீ ஜின்பிங் இந்தியா வந்தபோதும், இந்த மோதல் தொடர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
இந்நிலையில், ராஜஸ்தானின் அல்வரில், இந்தோ – திபெத் எல்லை போலீஸ் படை தலைமை இயக்குனர் சத்ருஜித் கபூர் நேற்று பேசியதாவது:
அருணாச்சலில் கடந்த சில மாதங்களாக இந்திய – சீனப் படைகள் நேருக்கு நேர் மோதும் சூழல் ஏற்பட்டது. அப்போது, இந்தோ – திபெத் போலீஸ் படையின் சவுரியா கமாண்டோ படையினர் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். அருணாச்சலில், இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான மோதல் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. சமீப காலமாக போர்களில், ‘ட்ரோன்’களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால், 50 வீரர்கள் அடங்கிய ஒவ்வொரு குழுவிலும், ட்ரோன் பிரிவு உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலேயே ட்ரோன்களை தயாரிப்பது, ட்ரோன் இயக்க பயற்சி அளிப்பது ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். ட்ரோன் மற்றும் அதை எதிர்க்கும் சாதனங்களை வாங்க 1,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.