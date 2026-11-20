ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் பா.ஜ.,வை வீழ்த்தி காங்., அபாரம்
ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் பா.ஜ.,வை வீழ்த்தி காங்., அபாரம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில், பஞ்சாயத்து சமிதி மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டுகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், ஆளும் பா.ஜ.,வை பின்னுக்குத் தள்ளி காங்., அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ராஜஸ்தானில் முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, 41 மாவட்டங்களில் உள்ள மொத்தம், 1,403 மாவட்ட ஊராட்சி வார்டுகள் மற்றும் 8,245 பஞ்சாயத்து சமிதி வார்டுகளுக்கு நான்கு கட்டங்களாக சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்தது.
கோட்டா, பரான், ஸ்ரீ கங்காநகர், கரவுலி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் மட்டும், டிச., 17ல் ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கிறது. அங்குள்ள தற்போதைய உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் முடிவடைவதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், உள்ளாட்சி தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள் நேற்று எண்ணப்பட்டன. மாநில தேர்தல் கமிஷனின் சமீபத்திய புள்ளிவிபரங்களின்படி, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட, 3,462 பஞ்சாயத்து சமிதி வார்டுகளில், காங்., 1,882 இடங்களை கைப்பற்றி உள்ளது. ஆளும் பா.ஜ., 1,149 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி உள்ளது.
அதே போல், முடிவுகள் வெளியான, 38 மாவட்ட ஊராட்சி வார்டுகளில், காங்., 27; பா.ஜ., 13 இடங்களை வென்றுள்ளன. ஓட்டு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து நடப்பதால், காங்கிரசின் வெற்றி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.