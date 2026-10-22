125 தொகுதிகளில் களமிறங்க காங்., முடிவு தொகுதி பங்கீட்டை கவனிக்கிறார் பிரியங்கா
125 தொகுதிகளில் களமிறங்க காங்., முடிவு தொகுதி பங்கீட்டை கவனிக்கிறார் பிரியங்கா
UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:03 AM
UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM ADDED : அக் 22, 2026 12:03 AM
லக்னோ: உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ் வாதி உடன் கூட்டணி வைத்து போட்டி யிட முடிவு செய்துள்ள காங்கிரஸ், மொத்தமுள்ள, 403 தொகுதிகளில், 125ஐ கேட்டுப் பெற திட்டமிட்டுள்ளது.
உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு மொத்தமுள்ள, 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
நாட்டிலேயே அதிக சட்டசபை தொகுதிகளுடைய இங்கு, ஆட்சியைக் கைப்பற்றி விட்டால், மத்தியிலும் ஆட்சியைக் கைப்பற்றி விடலாம் என்பது, எழுதப்படாத விதி.
தொடர்ந்து இரு முறை ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள பா.ஜ., மூன்றாவது வெற்றியை ருசிக்க தற்போதே தேர்தல் பணிகளை முடுக்கி விட்டு உள்ளது.
உ.பி.,யில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி உள்ளது. 2022 சட்டசபை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட அக்கட்சி, 100 தொகுதி களை கைப்பற்றியது. இந்த முறை காங்கிரசுடன் கூட்டணி வைத்து அக்கட்சி தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது.
இந்நிலையில், சட்டசபை தேர்தலில், சமாஜ்வாதி தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்., 125 தொகுதிகளை கேட்டு பெற திட்டமிட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இது தொடர்பாக, மாநில காங்., மூத்த தலைவர்களுடன், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியாவின் மகளும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலின் சகோதரியுமான பிரியங்கா, சமீபத்தில், மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆலோசனை நடத்தினார்.
கூட்டத்தில், 175 தொகுதிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் உடனான தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுக்கு, பிரியங்கா தலைமை தாங்குவார் என்றும் காங்., வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. நவம்பருக்குள் தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்யும் நோக்கில், உத்தேச தொகுதி பட்டியலை காங்., தயாரித்துள்ளது.
இந்த வாரம், உ.பி., – காங்., தலைவர்களுடன் பிரியங்கா மீண்டும் ஆலோசனை நடத்திய பின், 125 – 150 தொகுதிகள் அடங்கிய இறுதி பட்டியல் சமாஜ்வாதியிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாநில காங்., மேலிட பொறுப்பாளர் ராஜேந்திர பால் கவுதம், ‘காங்கிரசுக்கு குறைந்தபட்சம், 150 இடங்கள் வழங்க வேண்டும்’ என, வலியுறுத்தி வருகிறார்.
சமாஜ்வாதி உடன் சுமுகமான உறவைப் பேண, அகிலேஷ் யாதவுடன் நல்ல நட்புறவு கொண்ட மூன்று முறை எம்.எல்.ஏ-.,வான ஆராதனா மிஸ்ராவை, மாநில காங்., தலைவராக, கட்சி மேலிடம் சமீபத்தில் நியமித்தது.