ராகுலை குஷிப்படுத்த காங்கிரஸ் நடத்தியது 'போலி கூட்டம்!': மாதிரி பார்லி., நிகழ்வுக்கு பா.ஜ., கண்டனம்
ராகுலை குஷிப்படுத்த காங்கிரஸ் நடத்தியது 'போலி கூட்டம்!': மாதிரி பார்லி., நிகழ்வுக்கு பா.ஜ., கண்டனம்
UPDATED : நவ 01, 2026 01:38 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:12 AM
UPDATED : நவ 01, 2026 01:38 AM ADDED : நவ 01, 2026 01:12 AM
- சிறப்பு நிருபர் -:
''நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் திட்டங்கள் தோல்வி அடைந்ததால், காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலை சமாதானப்படுத்தவே, மாதிரி பார்லிமென்ட் நிகழ்வை அக்கட்சி மேலிடம் நடத்துகிறது. தேர்தலில் வென்று மக்களின் நன்மதிப்பை பெற முடியாதவர்கள், கடைசி வரை இந்த மாதிரியான போலி நிகழ்வுகளில் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும்,'' என, பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளரும், அக்கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்.பி.,யுமான சுதான்ஷு திரிவேதி விமர்சித்தார்.
நாடு முழுதும் தேர்தல் கமிஷன் மேற்கொண்ட எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி உட்பட பல்வேறு விவகாரங்களில், தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோரை கலந்து ஆலோசிக்காமல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக, பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்று கடந்த மாதம் செய்தி வெளியிட்டது. இதை தேர்தல் கமிஷன் மறுத்தது.
இந்த விவகாரத்தை கையிலெடுத்த காங்., திரிணமுல் காங்., சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய இண்டி கூட்டணி, தேர்தல் கமிஷன் மற்றும் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை கண்டித்து, டில்லியில் சமீப காலமாக தினசரி போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
நடவடிக்கை
இதன் ஒரு பகுதியாக, டில்லியின் ராஜாஜி மார்க் பகுதியில் உள்ள காங்., தேசிய தலைவரும், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே வீட்டின் புல்வெளியில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவிநீக்கம் செய்யும் வகையில், அடையாள பொது பதவிநீக்க நடவடிக்கை என்ற பெயரில், மாதிரி பார்லி., கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
இதில், காங்., - பார்லி., குழு தலைவர் சோனியா, ராகுல், அக்கட்சியின் எம்.பி.,க்கள் பிரியங்கா, வேணுகோபால், ஜெய்ராம் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். மேலும், இண்டி கூட்டணி கட்சிகளின் எம்.பி.,க்களும் பங்கேற்றனர். பார்லி.,யை போலவே கார்கே வீட்டின் புல்வெளியில் இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்நிகழ்வை லோக்சபா முன்னாள் சபாநாயகர் மீரா குமார் தலைமையேற்று நடத்தினார். பார்லி.,யில் நடப்பது போலவே ஞானேஷ் குமாரை பதவிநீக்கம் செய்யும் தீர்மானத்தை கார்கே தாக்கல் செய்தார். இண்டி கூட்டணி எம்.பி.,க்கள் பேசினர்.
இறுதியில், ராகுல் பேசுகையில், ''2024 லோக்சபா தேர்தலிலேயே பல மோசடிகளை செய்து தான், பா.ஜ., ஆட்சியை பிடித்தது. இதை நான் துவக்கத்தில் இருந்தே சொல்லி வருகிறேன். பா.ஜ.,வின் கைப்பாவையாக ஞானேஷ் குமார் செயல்படுகிறார்.
''தன்னிச்சையாக, 13 கோடி வாக்காளர்களை நீக்கி உள்ளார். அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எங்களிடம் போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளன. அவர் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும். தேச துரோக குற்றச்சாட்டில், அவர் மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும். பா.ஜ., அவரை பாதுகாப்பது ஏன்?'' என, கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து, பதவிநீக்க தீர்மானம் நிறைவேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து, பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளரும், அக்கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்.பி.,யுமான சுதான்ஷு திரிவேதி நேற்று கூறியதாவது:
நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் திட்டங்கள் தோல்வி அடைந்ததால் அதிருப்தி அடைந்த காங்., மேலிடம், தன் கவலைக்குரிய இளவரசர் ராகுலை சமாதானப்படுத்தவே மாதிரி பார்லி., நிகழ்வை நடத்துகிறது.
அவதூறு
அவர் கடைசி வரை இது போன்ற போலி நிகழ்வுகளில் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும். தேர்தலில் நின்று மக்களின் நன்மதிப்பை காங்கிரசால் இனி ஒருபோதும் பெற முடியாது.
அக்கட்சியின் நடவடிக்கைகளை நாட்டு மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். இனியும் அவர்களை காங்., ஏமாற்ற முடியாது. மத்தியில் பா.ஜ., ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து நாட்டில் வறுமை குறைந்துள்ளது. இதற்கு உலக வங்கி அறிக்கையே சாட்சி. இதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் எதிர்க்கட்சிகள் அவதுாறு பரப்பி வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, டில்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில், இண்டி கூட்டணி சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் இன்று நடக்கிறது.
கோமாளித்தனம்!
'இண்டி' கூட்டணியின் நோக்கம், எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரம் அல்ல. தேர்தலை சந்திக்காமல் சதித்திட்டம் மூலம் ஆட்சியை பிடிப்பதே அக்கூட்டணியின் எண்ணம். தயவு செய்து மாதிரி பார்லி., அரங்கை கலைத்து விடாதீர்கள். அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆளுங்கட்சி வரிசையில், தினமும் ராகுலை உட்கார வைத்து, 'பிரதமர், பிரதமர்' என அவரை அழைத்து, இண்டி கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பஜனை பாடலாம். இது போன்ற கோமாளித்தனமான நிகழ்வுகளில் தான், ராகுலால் பிரதமராக முடியும். மக்களின் மனங்களை வென்று அவரால் ஆக முடியாது.
- சம்பித் பத்ரா
லோக்சபா எம்.பி., - பா.ஜ.,