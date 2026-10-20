ராகுல் வியட்நாம் பயணம் பா.ஜ., விமர்சனம்; காங்., பதிலடி
ராகுல் வியட்நாம் பயணம் பா.ஜ., விமர்சனம்; காங்., பதிலடி
UPDATED : அக் 20, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:44 PM
புதுடில்லி: தேர்தல் கமிஷனுக்கு எதிராக, காங்., – திரிணமுல் காங்., – சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய, ‘இண்டி’ கூட்டணி போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், தென் கிழக்கு ஆசிய நாடான வியட்நாமுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதை பா.ஜ., கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
நாடு முழுதும் தேர்தல் கமிஷன் மேற்கொண்ட வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறியும், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரியும், தலைநகர் டில்லியில், சமீப காலமாக, ராகுல் தலைமையில் இண்டி கூட்டணி தினசரி போராட்டங்களை நடத்தியது. தற்போது பண்டிகைக் காலத்தையொட்டி, இந்த போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், தனிப்பட்ட பயணமாக வியட்நாமுக்கு ராகுல் சென்றுள்ளார். அவர் விமானத்தில் பயணித்த வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த பா.ஜ., ‘பொய்களை பரப்பி நான் மிகவும் களைத்து விட்டேன். கொஞ்ச நாள் வியட்நாமை சுற்றிப் பார்த்து விட்டு வருகிறேன். யாருக்கு தெரியப் போகிறது’ என, ராகுல் கூறுவது போல பதிவிட்டுள்ளது.
இதற்கு பதில் அளித்த காங்., மூத்த தலைவர் சந்தீப் தீட்சித் கூறுகையில், ‘‘லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற பொறுப்புக்கு மத்தியில், ராகுலுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உள்ளது. ஓய்வு நேரத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல அவருக்கு முழு உரிமை உள்ளது. எங்கு சென்றாலும் நாட்டின் நலனுக்காகவே அவர் செயல்படுகிறார். பார்லி., கூட்டத்தொடர் நடக்கும் போதே பிரதமர் மோடி வெளிநாடுகளுக்கு சென்றார் என்பதை பா.ஜ., நினைவில் கொள்ள வேண்டும்,’’ என்றார்.