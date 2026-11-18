டாக்டரை மிரட்டி ரூ.10 லட்சம் வாங்கிய காங்., மாஜி நிர்வாகி கைது
டாக்டரை மிரட்டி ரூ.10 லட்சம் வாங்கிய காங்., மாஜி நிர்வாகி கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:36 PM
திருவனந்தபுரம்: திருவனந்தபுரத்தில் தனியார் மருத்துவமனைக்கு எதிராக சமூக வலைத்தளங்களில் அவதுாறு தகவல் வெளியிட்டு அதை வாபஸ் பெற ரூ.10 லட்சம் வாங்கிய காங்., மாஜி நிர்வாகியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் டாக்டர் சபைன் சிவதாஸ். ஆனையரை பகுதியில் மருத்துவமனை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் காங்., நிர்வாகியாக இருந்த சுஹைல் ஷாஜகான் ‘ தனது மருத்துவமனைக்கு எதிராக சமூக வலைத்தளத்தில் பொய்யான தகவல்களை வெளியிட்டதாகவும், அதை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றால் ரூ.10 லட்சம் வேண்டும் என்று கேட்ட மிரட்டுவதாகவும்’ பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்திருந்தார். இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்தனர்.
இந்நிலையில் பணம் வாங்குவதற்காக சுஹைல் ஷாஜகான் மருத்துவமனைக்கு வந்தார். அங்கு சென்ற போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். பின்னர் திருவனந்தபுரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இதற்கிடையில் சுஹைல் ஷாஜகான் ஏற்கனவே கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவருக்கும் கட்சிக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்றும் காங்., அறிவித்துள்ளது. சுகில் ஷாஜகான் ,சபைன் சிவதாசிடமிருந்து கட்டுக்கட்டாக பணம் வாங்கும் வீடியோ வைரலானது.