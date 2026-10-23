பஞ்சாப் சட்டசபையில் அமளி காங்., – எம்.எல்.ஏ., ‘சஸ்பெண்ட்’
பஞ்சாப் சட்டசபையில் அமளி காங்., – எம்.எல்.ஏ., ‘சஸ்பெண்ட்’
ADDED : அக் 23, 2026 08:32 PM
சண்டிகர்: பஞ்சாப் சட்டசபையில், காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., சுக்பால் சிங் கைரா, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார்.
பஞ்சாப் சட்டசபை கூட்டம் நேற்று முன் தினம் தொடங்கியது. இன்று (அக்.,23) கூட்டம் தொடங்கியவுடன், போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் பர்விந்தர் சிங் ஜோட்டா படுகொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், முதல்வர் பகவந்த் மான் பதவி விலகக் கோரி, காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சபையின் மையப்பகுதியில் திரண்டு, ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர். சபையில் கடும் அமளி ஏற்பட்டது.
நிதி அமைச்சர் ஹர்பால் சிங் சீமா, ‘சபாநாயகருக்கு எதிராகவும், சட்டசபை மரபுகளுக்குப் புறம்பாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.எல்.ஏ., சுக்பால் சிங் கைரா பேசியுள்ளார். சபை நடவடிக்கைகளை வேண்டுமென்றே சீர்குலைத்து வருகிறார். எனவே, சட்டசபையில் இருந்து கைராவை சஸ்பெண் செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.
இதையடுத்து, சபையில் ஆம் ஆத்மி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்களிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. கேள்வி நேரத்தின் போது காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் கைரா நடந்துகொண்ட விதத்தை அமைச்சர் சீமா சுட்டிக்காட்டினார்.
ஒரு கட்டத்தில், நிதி அமைச்சர் சீமாவும், காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., சுக்பால் சிங் கைராவும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி விரல் நீட்டி வாக்குவாதம் செய்தனர்.
இந்த அமளிக்கு மத்தியில், காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, சுக்பால் சிங் கைராவுக்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதையடுத்து, சுக்பால் சிங் கைராவை சஸ்பெண்ட் செய்து சபாநாயகர் அறிவித்தார்.
இந்தத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டபோது காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சபையில் இல்லை. சட்டசபை கூட்டம் 27-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.