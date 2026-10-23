எனக்கும், சதீசனுக்கும் எதிராக சதி கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் ‘திடுக்’
எனக்கும், சதீசனுக்கும் எதிராக சதி கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் ‘திடுக்’
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
பெங்களூரு: ‘‘என்னையும், கேரள முதல்வர் சதீசனையும் சதியில் சிக்க வைக்க தொழிலதிபர் ஒருவர், ‘ஸ்டிங் ஆப்பரேஷன்’ செய்ய முயன்றார்,’’ என, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு கூறியுள்ளார்.
கர்நாடகாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில், காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. கடந்த மாதம் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில், ‘உங்களை சதியில் சிக்க வைக்க முயற்சி நடக்கிறது. எச்சரிக்கையாக இருங்கள்’ என, அமைச்சர்களை முதல்வர் எச்சரித்தார்.
இந்நிலையில், கன்னட தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று அளித்த பேட்டி:
சில மாதங்களுக்கு முன், தொழிலதிபர் ஒருவர் என்னை சந்திக்க வந்தார். அவர் அணிந்திருந்த கண்ணாடி மீது எனக்கு சந்தேகம் வந்தது. அவர் என்னை சந்தித்துவிட்டு சென்றதும், அவரை பற்றியும், அவரது பின்னணி பற்றியும் தகவல் சேகரிக்க போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டேன்.
விசாரணையில், அந்த தொழிலதிபர் அணிந்திருந்தது ஏ.ஜ., தொழில்நுட்பம் கொண்ட, ‘மெட்டா ஸ்மார்ட்’ கண்ணாடி என்பதும், என்னை உளவு பார்க்க, அந்த கண்ணாடி அணிந்து வந்ததும் தெரிந்தது. அதே கண்ணாடியை அணிந்து, கேரள காங்., அரசின் முதல்வர் சதீசனையும் அந்த தொழிலதிபர் சந்தித்துள்ளார்.
ஆனால், ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, மத்திய அமைச்சர் ஒருவரை அந்த தொழிலதிபர் சந்தித்த போது எந்த கண்ணாடியும் அணியவில்லை. இதை வைத்து தான், எனக்கு எதிராக சதி நடப்பதை தெரிந்து கொண்டேன். அந்த தொழிலதிபர், எனது அமைச்சர்கள் சிலரையும் சந்தித்தார். அதனால் தான் அமைச்சர்களை எச்சரித்தேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆனால், அந்த தொழிலதிபர் யார், எந்த தேதியில் தன்னை சந்தித்தார் என்ற விபரங்களை சிவகுமார் கூறவில்லை. இது, கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.