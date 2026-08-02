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இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில் சதி முறியடிப்பு; ட்ரோன் மூலம் கடத்திய ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில் சதி முறியடிப்பு; ட்ரோன் மூலம் கடத்திய ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 02, 2026 10:33 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:33 PM

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ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானின் இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில் டிரோன் மூலம் கடத்தப்பட்ட10 கிலோ ஹெராயின் மற்றும் வெளிநாட்டு தயாரிப்பு ஆயுதங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

இது தொடர்பாக போலீசார் கூறியதாவது; ராஜஸ்தானில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதியில் 'ஆபரேஷன் ஷாக் வேவ்' என்ற அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லைக்குள் ட்ரோன்கள் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட 10 கிலோ ஹெராயின், 11 வெளிநாட்டுத் தயாரிப்பு ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதன்மதிப்பு பல கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்படுகிறது.

ட்ரோன்கள் மூலம் எல்லைப் பகுதியில் வீசப்பட்ட இந்தப் பொருட்களை எடுத்துச்செல்வதற்காக வந்த வீரேந்திர சிங் என்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரது பைக்கும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஹெராயின் ஆப்கானிஸ்தானுடன் தொடர்புடையது என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்தக் கடத்தல் பொருட்கள் பஞ்சாப்பிற்கு எடுத்துச் செல்ல திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இது வெற்றிகரமாக முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது, இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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