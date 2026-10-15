மதம் மாறியவர்கள் இடஒதுக்கீடு கோர உரிமை இல்லை! ஐகோர்ட் தீர்ப்பை உறுதி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்
மதம் மாறியவர்கள் இடஒதுக்கீடு கோர உரிமை இல்லை! ஐகோர்ட் தீர்ப்பை உறுதி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்
UPDATED : அக் 15, 2026 09:40 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
–சிறப்பு நிருபர்–
‘முஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறியவர்கள், ஹிந்துவாக இருந்தபோது அனுபவித்த இடஒதுக்கீடு சலுகைகளுக்கு உரிமை கோர முடியாது’ என, உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்த பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பட்டியலின வகுப்பினர், முஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறினாலும், அவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சலுகைகள் கிடைக்கும் வகையில், தமிழக அரசு கடந்த 2024, மார்ச் 9ல் அரசாணை பிறப்பித்தது.
இந்த அரசாணைக்கு எதிராக தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ‘ஹிந்து மதத்தில் இருந்து முஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறியவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் வகுப்பினர் என்ற பிரிவில் இட ஒதுக்கீடு சலுகைகளுக்கு உரிமை கோர முடியாது’ என, தீர்ப்பளித்தது. அத்துடன், தமிழக அரசின் அரசாணை செல்லாது என்றும் அறிவித்தது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. இவ்வழக்கில் இரு தரப்பு வாதங்கள் மற்றும் விசாரணைகள் முடிவடைந்த நிலையில், நீதிபதிகள் பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா, ஸ்ரீசந்திரசேகர் அமர்வு நேற்று தீர்ப்பளித்தது. அதன் விபரம்:
ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் சமூக அமைப்பில் பெற்றிருந்த பிற்படுத்தப்பட்ட நிலை, மற்றொரு மதத்திற்கு மாறும்போது, அதன் அந்தஸ்தை இழந்துவிடும். அரசியல் சாசன சட்டப்பிரிவு 16 (4)ன் கீழ் வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீடு சலுகைகளை மதம் மாறிய பின் இழக்க நேரிடும். புதிதாக மாறிய மதத்திற்கு, இட ஒதுக்கீடு சலுகைகள் பொருந்தாது. அதாவது, முஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறியவர்கள், ஹிந்துவாக இருந்தபோது அனுபவித்த இடஒதுக்கீடு சலுகைகளுக்கு உரிமை கோர முடியாது
ஹிந்து, சீக்கியர், பவுத்த மதத்தை தவிர்த்து வேறு மதத்தை தழுவினால், அவர் பட்டியலின வகுப்பை சேர்ந்தவராக கருதப்பட மாட்டார். மதம் மாறிய உடனே, பட்டியலின அந்தஸ்தை அவர் இழக்கிறார்.
தமிழக அரசால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஏழு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் சமூகங்களில் ஒருவராக, மதம் மாறியவர் ஆக முடியாது. மேலும், மதம் மாறுவதற்கு முந்தைய ஜாதி அல்லது சமூக அமைப்பை புதிய மதப் பிரிவுக்கு மாற்ற முடியாது.
ஒருவர் மீண்டும் ஹிந்து மதத்திற்கே திரும்பினால், இழந்த இடஒதுக்கீடு சலுகைகளை அவருக்கு வழங்குவது குறித்து, அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து முடிவு எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இதன் மூலம், மதம் மாறியவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை வழங்கும் வகையில், தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணை செல்லாது. இது தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை உறுதி செய்கிறோம்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர்.