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ஞானவாபி வளாகம் முஸ்லிம் அமைப்பின் மனுவை விசாரிக்க நீதிமன்றம் ஒப்புதல்

ஞானவாபி வளாகம் முஸ்லிம் அமைப்பின் மனுவை விசாரிக்க நீதிமன்றம் ஒப்புதல்

ADDED : மார் 01, 2024 11:07 PM

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ADDED : மார் 01, 2024 11:07 PM

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புதுடில்லி: உத்தர பிரதேசத்தில், ஞானவாபி வளாகத்தில் ஹிந்துக்கள் வழிபடும் விவகாரத்தில், அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க, உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது.

உ.பி.,யில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில், பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது.

அனுமதி


இங்குள்ள வாரணாசியில், காசி விஸ்வநாதர் கோவிலையொட்டி, ஞானவாபி வளாகம் அமைந்துள்ளது.

இந்த வளாகத்தில் ஹிந்து கடவுள்களின் சிலைகள் இருப்பதாகவும், கோவிலை இடித்து மசூதி கட்டப்பட்டு இருப்பதாகவும் நீதிமன்றத்தில் ஹிந்து தரப்பினர் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இதை விசாரித்த நீதிமன்றம், தொல்லியல் துறை ஆய்வு நடத்த அனுமதி அளித்தது.

இதன்படி ஞானவாபி வளாகத்தில் ஆய்வு நடத்திய தொல்லியல் துறையினர், கோவிலை இடித்து வளாகம் கட்டப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.

இதையடுத்து, ஞானவாபி வளாகத்தை ஹிந்துக்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

ஞானவாபி வளாகத்தில், ஹிந்துக்கள் வழிபட அனுமதிக்கக் கோரி, 1991ம் ஆண்டில், ஹிந்து தரப்பினர் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இதை எதிர்த்து, அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் நிர்வாகத்தினர் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

விசாரணை


கடந்த ஆண்டு டிச., 19ம் தேதி, இந்த மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் உ.பி., வக்பு வாரியம் மற்றும் மசூதி நிர்வாகத்தினர் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி டி.ஒய்.சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு முன், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பிரதான வழக்குடன் சேர்த்து இந்த மனுவை விசாரிப்பதாக அமர்வு தெரிவித்தது.

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