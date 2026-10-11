‘ஓராண்டுக்கு அமைதி காக்க வேண்டும்’ கரப்பான்பூச்சி தலைவருக்கு எச்சரிக்கை: நிபந்தனை அடிப்படையில் விடுவித்தது கோர்ட்
‘ஓராண்டுக்கு அமைதி காக்க வேண்டும்’ கரப்பான்பூச்சி தலைவருக்கு எச்சரிக்கை: நிபந்தனை அடிப்படையில் விடுவித்தது கோர்ட்
UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM
UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, டில்லியில் போராட்டம் நடத்த முயன்று, கைதான கரப்பான்பூச்சி கட்சி தலைவர் அபிஜித் தீப்கே மற்றும் அவரது சகாக்கள் இருவரையும், ஓராண்டு அமைதி காக்க வேண்டும் என, நிபந்தனை விதித்து நீதிமன்றம் நேற்று விடுவித்தது.
நாடு முழுதும் நடந்து வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி தொடர்பாக, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களிடம் ஆலோசிக்காமல் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுத்ததாக, பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது. இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த எதிர்க்கட்சிகளின், ‘இண்டி’ கூட்டணி டில்லியில் சில நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் நடத்தப் போவதாக கரப்பான்பூச்சி கட்சி திடீரென அறிவித்தது. டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நேற்று முன்தினம் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டது. இதனால், டில்லியில் மீண்டும் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டதால், சட்டம் – ஒழுங்கு மற்றும் பொது அமைதியை காக்கும் வகையில் போலீசார், துணை ராணுவப் படையினர் என, 30,000 பேர் குவிக்கப்பட்டனர். அனுமதி பெறாமல், கரப்பான்பூச்சி கட்சி தன்னிச்சையாக இந்த போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்ததால், டில்லி முழுதும் போலீசாரின் கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.
போராட்டத்துக்கு வருவோரை தடுக்க முக்கிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டன. வதந்திகள் பரவுவதை தடுக்க இணைய சேவைகளும் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டன. முன்னெச்சரிக்கையாக, திரிணமுல் காங்., தலைவரும், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும், டில்லி முன்னாள் முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சியை சேர்ந்த கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் திரிபுரா முன்னாள் முதல்வர் மாணிக் சர்கார் ஆகியோர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
கரப்பான்பூச்சி கட்சிக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் பங்கேற்க, ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனியில் இருந்து வந்த, ‘யூ டியூபர்’ துருவ் ரத்தியை அவரது வீட்டிற்கே சென்று போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் இருந்து டில்லி வந்திறங்கிய கரப்பான்பூச்சி கட்சி தலைவர் அபிஜித் தீப்கே, அவரது கூட்டாளிகளான சவுரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரை டில்லி போலீசார், வழக்கத்திற்கு மாறாக விமானத்திற்குள் வைத்தே கைது செய்தனர். பி.என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா என்ற புதிய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின், 126, 170வது பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதில், பி.என்.எஸ்.எஸ்., சட்டப் பிரிவு 126, அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் சட்டத்தை கையில் எடுப்பதாக தெரிந்தால், அந்த நபரிடம் பொது அமைதியை காப்பதற்கான உறுதி மொழி பத்திரத்தை எழுதி வாங்க நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு அனுமதி வழங்குகிறது. அதே போல், 170வது பிரிவு, வாரன்ட் மற்றும் மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவு இல்லாமல், பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும் நபர்களை கைது செய்ய வழிவகுக்கிறது.
இந்த பிரிவுகளில் கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் டில்லியில் உள்ள நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
மூவரும் அடுத்த ஓராண்டுக்கு அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனை அடிப்படையில், தலா, 50,000 ரூபாய் பிணை தொகையுடன் விடுவிக்கப்பட்டனர். நிபந்தனைகளை மீறினால், உடனடியாக கைது நடவடிக்கை பாயும் என்றும், கூடுதல் குற்றவியல் பிரிவுகளின் கீழ் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கு பொதுக்கூட்டங்களோ, போராட்டங்களோ நடத்தக் கூடாது என்ற நீதிமன்ற நிபந்தனை கரப்பான்பூச்சி கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.