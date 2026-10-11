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‘ஓராண்டுக்கு அமைதி காக்க வேண்டும்’ கரப்பான்பூச்சி தலைவருக்கு எச்சரிக்கை: நிபந்தனை அடிப்படையில் விடுவித்தது கோர்ட்

‘ஓராண்டுக்கு அமைதி காக்க வேண்டும்’ கரப்பான்பூச்சி தலைவருக்கு எச்சரிக்கை: நிபந்தனை அடிப்படையில் விடுவித்தது கோர்ட்

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UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM

ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM

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UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM

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புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, டில்லியில் போராட்டம் நடத்த முயன்று, கைதான கரப்பான்பூச்சி கட்சி தலைவர் அபிஜித் தீப்கே மற்றும் அவரது சகாக்கள் இருவரையும், ஓராண்டு அமைதி காக்க வேண்டும் என, நிபந்தனை விதித்து நீதிமன்றம் நேற்று விடுவித்தது.

நாடு முழுதும் நடந்து வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி தொடர்பாக, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களிடம் ஆலோசிக்காமல் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுத்ததாக, பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது. இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த எதிர்க்கட்சிகளின், ‘இண்டி’ கூட்டணி டில்லியில் சில நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் நடத்தப் போவதாக கரப்பான்பூச்சி கட்சி திடீரென அறிவித்தது. டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நேற்று முன்தினம் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டது. இதனால், டில்லியில் மீண்டும் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டதால், சட்டம் – ஒழுங்கு மற்றும் பொது அமைதியை காக்கும் வகையில் போலீசார், துணை ராணுவப் படையினர் என, 30,000 பேர் குவிக்கப்பட்டனர். அனுமதி பெறாமல், கரப்பான்பூச்சி கட்சி தன்னிச்சையாக இந்த போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்ததால், டில்லி முழுதும் போலீசாரின் கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.

போராட்டத்துக்கு வருவோரை தடுக்க முக்கிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டன. வதந்திகள் பரவுவதை தடுக்க இணைய சேவைகளும் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டன. முன்னெச்சரிக்கையாக, திரிணமுல் காங்., தலைவரும், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும், டில்லி முன்னாள் முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சியை சேர்ந்த கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் திரிபுரா முன்னாள் முதல்வர் மாணிக் சர்கார் ஆகியோர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.

கரப்பான்பூச்சி கட்சிக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் பங்கேற்க, ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனியில் இருந்து வந்த, ‘யூ டியூபர்’ துருவ் ரத்தியை அவரது வீட்டிற்கே சென்று போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் இருந்து டில்லி வந்திறங்கிய கரப்பான்பூச்சி கட்சி தலைவர் அபிஜித் தீப்கே, அவரது கூட்டாளிகளான சவுரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரை டில்லி போலீசார், வழக்கத்திற்கு மாறாக விமானத்திற்குள் வைத்தே கைது செய்தனர். பி.என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா என்ற புதிய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின், 126, 170வது பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதில், பி.என்.எஸ்.எஸ்., சட்டப் பிரிவு 126, அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் சட்டத்தை கையில் எடுப்பதாக தெரிந்தால், அந்த நபரிடம் பொது அமைதியை காப்பதற்கான உறுதி மொழி பத்திரத்தை எழுதி வாங்க நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு அனுமதி வழங்குகிறது. அதே போல், 170வது பிரிவு, வாரன்ட் மற்றும் மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவு இல்லாமல், பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும் நபர்களை கைது செய்ய வழிவகுக்கிறது.

இந்த பிரிவுகளில் கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் டில்லியில் உள்ள நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

மூவரும் அடுத்த ஓராண்டுக்கு அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனை அடிப்படையில், தலா, 50,000 ரூபாய் பிணை தொகையுடன் விடுவிக்கப்பட்டனர். நிபந்தனைகளை மீறினால், உடனடியாக கைது நடவடிக்கை பாயும் என்றும், கூடுதல் குற்றவியல் பிரிவுகளின் கீழ் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கு பொதுக்கூட்டங்களோ, போராட்டங்களோ நடத்தக் கூடாது என்ற நீதிமன்ற நிபந்தனை கரப்பான்பூச்சி கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரயில், இணைய சேவைகளை


முடக்கக் கூடாது: கோர்ட்
டில்லியில் நேற்று மெட்ரோ ரயில் உட்பட போக்குவரத்து சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
* டில்லியில் மெட்ரோ மற்றும் பிற ரயில் சேவைகள் வழக்கம் போல இயக்கப்பட வேண்டும். சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாத வரை, ரயில் மற்றும் பிற போக்குவரத்தை முடக்கி வைக்கக் கூடாது.
* போக்குவரத்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு நகருக்குள் பொதுமக்கள் தடையின்றி நடமாட அனுமதிக்க வேண்டும்.
* சட்டம் – ஒழுங்கை கருதி, சாலைகளில் அமைக்கப்பட்ட தடுப்புகளின் தேவை குறித்து போலீஸ் அதிகாரிகள் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும். தேவையில்லாத தடுப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.
* சட்ட விதிகளின்படி இணைய சேவைகள் தடையின்றி தொடர வேண்டும்.
* பி.என்.எஸ்.எஸ்., பிரிவு 163-ன் கீழ் தடை உத்தரவுகள் அமலில் இல்லாத பகுதிகளில், அமைதியான முறையில் போராட்டங்கள் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்.
* ஆட்கொணர்வு மனுக்கள், பெருமளவிலான தடுப்பு காவல்கள் தொடர்பான வழக்குகள் நாளை விசாரிக்கப்படும்.
* மற்றவர்களை வன்முறைக்கு துாண்டும் வகையில் போராட்டம் நடத்தக் கூடாது.
* சட்டத்திற்கு புறம்பாகவும், முறையற்ற வகையிலும், யாரையும் தடுப்பு காவலில் வைக்கக் கூடாது.
* வழக்கறிஞர்கள் தொழில்முறை கடமைகளை ஆற்ற முட்டுக்கட்டை போடக் கூடாது.
* கட்டுப்பாடுகள் உச்சத்தில் இருந்தபோது டில்லியில் எந்தெந்த மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருந்தன என்பதை விளக்கும் வரைபடத்துடன் மத்திய அரசு பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.



வரவேற்க ஆளில்லாமல்


போன கரப்பான்பூச்சிகள்
டில்லி போலீசார் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கரப்பான்பூச்சி கட்சி தலைவர் அபிஜித் தீப்கே, அவரது சக கூட்டாளிகளான சவுரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரை தடுப்புக் காவலில் இருந்து விடுவித்தனர். அப்போது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து வெளியே வந்த மூவரையும் அழைத்துச் செல்ல அவரது ஆதரவாளர்களோ, தொண்டர்களோ யாருமே வரவில்லை. மூவரும் தனியாகவே காரில் ஏறி புறப்பட்டனர்.



அறிவிக்கப்படாத ‘எமர்ஜென்சி’


கார்கே குற்றச்சாட்டு
காங்கிரஸ் தலைவரும், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே நேற்று கூறியதாவது:
தற்போது நாட்டில் அறிவிக்கப்படாத நெருக்கடி நிலையை பிரதமர் மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமத் ஷாவும் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளனர்.
எனினும், எங்களது போராட்டம் நிற்காது. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை சந்திக்க போகிறோம். இது தொடர்பாக நானும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலும் அவருக்கு கடிதம் எழுதி இருக்கிறோம். இருவரையும் இன்று மாலை சந்திக்க தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் நேரம் கொடுத்துள்ளார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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