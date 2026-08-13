ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்டோர் ரயிலில் பயணிக்க சிறப்பு பாஸ்: மத்திய அரசுக்கு கோர்ட் யோசனை
ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்டோர் ரயிலில் பயணிக்க சிறப்பு பாஸ்: மத்திய அரசுக்கு கோர்ட் யோசனை
UPDATED : ஆக 13, 2026 10:18 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
UPDATED : ஆக 13, 2026 10:18 PM ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
--டில்லி சிறப்பு நிருபர்-
'ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்டோர் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று, தடங்கலின்றிச் சிகிச்சை பெற ஏதுவாக, ஓராண்டு செல்லுபடியாகும் சிறப்பு ரயில் பயண சலுகை அடையாள அட்டை வழங்கும் நடைமுறையை உருவாக்கலாம்' என, மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் யோசனை தெரிவித்துள்ளது.
'அடி ஜீவன் சொசைட்டி' என்ற அமைப்பு சார்பில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மத்திய அரசு தரப்பில், ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு ரயில்வேயின், 'நோயாளிகள் பிரிவு' வாயிலாகவே சலுகை அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் மனுதாரர் தரப்பு, 'ஆசிட் விச்சால் பாதிக்கப்பட்டோர் தோல் மாற்று மற்றும் கண் சிகிச்சைக்காக பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டி இருப்பதால், ஒவ்வொரு முறையும் மருத்துவச் சான்றிதழ் பெறுவது அவர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும்' என முறையிட்டது.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ''ஒவ்வொரு முறையும் சான்றிதழ் பெறுவதற்குப் பதிலாக, ஓராண்டு செல்லுபடியாகும் சிறப்பு பயண சலுகை அடையாள அட்டையை வழங்கலாம். மேலும் அவசர அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக இவர்களுக்கு ரயில்களில் அவசர பயண இடஒதுக்கீடும் வழங்கலாம்,'' என யோசனை தெரிவித்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, புதிய கொள்கை வழிகாட்டுதல்களை ஆறு வாரங்களில் இறுதி செய்ய மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், அதன் வரைவை மனுதாரர் அமைப்பிடம் பகிர்ந்து அவர்களின் கருத்துகளையும் பெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர்.