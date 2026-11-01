துப்பாக்கி சண்டையில் பசு கடத்தல்காரர் கைது

UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
குருகிராம்: கடும் துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பின், பசு கடத்தல்காரர் கைது செய்யப்பட்டு, மூன்று பசு மாடுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஹரியானா மாநிலம் நூஹ் மாவட்டம் சுதாகா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தில்ஷாத் என்ற தில்லா. பசு மாடுகள் கடத்தல் வழக்கில் போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், நூஹ் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வினோத் குமார் தலைமையில் போலீசார், கசேரா கிராமம் அருகே நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனை நடத்தினர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த தில்ஷாத், வாகன சோதனை நடத்திக் கொண்டிருந்த போலீஸ் மீது துப்பாக்கியால் சரமாரியாக சுட்டார். போலீஸ் கொடுத்த பதிலடியில் வலது காலில் குண்டு பாய்ந்து தில்ஷாத் சரிந்தார். போலீசார் சுற்றி வளைத்து அவரை கைது செய்தனர். மூன்று பசு மாடுகள், துப்பாக்கி, தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. நல்ஹார் ஷஹீத் ஹசன் கான் மேவாதி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தில்ஷாத் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. விசாரணை நடக்கிறது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பசு மாடுகள், காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டன.