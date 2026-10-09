அடையாளம் தெரியாத உடல் என தகனம் போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை
அடையாளம் தெரியாத உடல் என தகனம் போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
புதுடில்லி: ரியல் எஸ்டேட் நிறுவன அதிகாரி யுவராஜ் சிங் மன்சாந்தா என்பவரின் உடலை, அடையாளம் தெரியாத உடல் எனக் கருதி, காவல் துறை தகனம் செய்த விவகாரத்தில், ஐந்து போலீசார் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதுடுன், பாட்ஷாபூர் நிலைய போலீஸ் அதிகாரி சஸ்பெண்டு செய்யப்பட்டார்.
அதானி ரியால்டி நிறுவனத்தில் விற்பனை மேலாளராகப் பணியாற்றி வந்த, யுவராஜ்சிங் மன்சாந்தா, 31, என்பவர், செப்., 10ல் இறந்து கிடந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். சில நாட்களில், அது அடையாளம் காண முடியாத உடல் எனக்கூறி, மன்சாந்தாவின் உடலை பாட்ஷாபூர் காவல் நிலைய போலீசார் தகனம் செய்தனர்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக மன்சாந்தாவின் சகோதரி, ஹர்சிம்ரன் என்பவர், இச்சம்பவம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
கடந்த செப்., 10ம் தேதி, யுவராஜ் சிங் மன்சாந்தாவின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட போதிலும், அடையாளம் தெரியாத உடல்கள் மற்றும் காணாமல் போனவர்கள் குறித்த தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளப் பயன்படும், ‘ஜிப் நெட்’ தரவுத்தளத்தில் அவரது விவரங்கள் பதிவேற்றப்படவில்லை. இதனால், அவரது குடும்பத்தினர் அவரை அடையாளம் காணும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது. இந்த விஷயத்தில் காவல்துறையின் அலட்சியம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. என் சகோதரரின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட பிறகும், அது குறித்த விவரங்கள் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான காவல் துறை தரவுத்தளத்தில் பதிவேற்றப்படவில்லை. .
காணாமல் போனவர்கள் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத உடல்களை, காவல் துறை கையாள்வதற்கு, நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறையை உருவாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.
இவ்விவகாரத்தைக் கவனத்தில் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், டில்லி மற்றும் குருகிராம் காவல் ஆணையர்களிடமிருந்து, தனிப்பட்ட உறுதிமொழிப் பத்திரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. இவ்வழக்கைத் தொடர்ந்து, அடையாளம் தெரியாத உடல்களைக் கையாள்வது குறித்து குருகிராம் காவல்துறை புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளதாக, மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், யுவராஜ் சிங் மன்சாந்தா கொலை செய்யப்பட்டதாக சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதன் அடிப்படையில், கொலை வழக்கு தொடர்பான இந்த விவகாரத்தில், பாட்ஷாபூர் காவல் நிலைய விசாரணை சஹுன்கான் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். தற்போது, காவல்நிலைய அதிகாரி ராஜேஷ் பாக்ரியும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அத்துடன், குருகிராம் காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரி மற்றும் தடயவியல் குழுவைச் சேர்ந்த இருவர் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக, போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
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