பிரதமர் மோடியை குடும்பத்துடன் சென்று சந்தித்த கிரிக்கெட் வீரர்; குழந்தையின் பாடலை ரசித்து பார்த்த பிரதமர்
பிரதமர் மோடியை குடும்பத்துடன் சென்று சந்தித்த கிரிக்கெட் வீரர்; குழந்தையின் பாடலை ரசித்து பார்த்த பிரதமர்
ADDED : நவ 06, 2026 02:35 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:35 PM
புதுடில்லி: இந்தாண்டு நடந்த டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டவர் சூர்யகுமார் யாதவ். இவர் தனது மனைவி, குழந்தையுடன் நேரில் சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார். அப்போது, உலகக்கோப்பையை வென்ற போது, வழங்கப்பட்ட பதக்கத்தை சூர்யகுமார் யாதவ், பிரதமரிடம் காண்பித்து ஆசி பெற்றார்.
சிறுமி ஒருவர் பாடிய பாடலை பிரதமர் கைகளை தட்டி, மிகவும் ரசித்தபடி பார்த்து மகிழ்ந்தார். சூர்யகுமாரின் மகள் உள்ளிட்ட குழந்தைகளை பிரதமர் மோடி கொஞ்சி விளையாடினார்.
இந்த சந்திப்பு குறித்த வீடியோவை பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்தப் பதிவில், 'தீபாவளி சமயத்தில், ராமனும், சரயுவும் வருகை தந்துள்ளனர். இது இந்தப் பண்டிகை காலத்தை மேலும் புனிதமானதாகவும், தெய்வீகமானதாகவும் மாற்றியுள்ளது,' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.