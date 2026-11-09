பஞ்சாபில் பயிர் கழிவுகள் எரிப்பால் டில்லியில் கடும் புகைமூட்டம்
பஞ்சாபில் பயிர் கழிவுகள் எரிப்பால் டில்லியில் கடும் புகைமூட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
புதுடில்லி: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பஞ்சாபில் ஒரே நாளில் 1,152 இடங்களில் பயிர்க்கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டன. இதனால், டில்லியில் நேற்று காற்றின் தரம் மிக மோசமடைந்து, கடுமையான காற்று மாசு மற்றும் அடர்ந்த புகைமூட்டம் ஏற்பட்டது.
அடர்ந்த நச்சு புகைமூட்டம் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு கண் எரிச்சல் மற்றும் சுவாச கோளாறுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
நாடு முழுதும் தீபாவளி பண்டிகை நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
தலைநகர் டில்லியில் உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த பல கட்டுப்பாடுகளுடன், மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினர். இந்நிலையில், நேற்று காலை டில்லியில் காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டியது.
மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின்படி, நேற்று காலை 8:10 மணிக்கு டில்லியின் காற்று தரக்குறியீடு 483ஐ எட்டியது; இது, மிகவும் மோசமான பிரிவாகக் கருதப்படுகிறது.
நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு நிலையங்களில், காற்றின் தரக் குறியீட்டின் அளவு 400க்கும் மேல் பதிவானது. அடர்ந்த புகைமூட்டத்தால் பல பகுதிகள் மற்றும் சாலைகளில், எதிரில் இருப்பவை தெரியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதற்கு, தீபாவளி தினத் தன்று வெடித்த பட்டாசுகள் காரணம் என ஒரு புறம் கூறினாலும், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பயிர்க்கழிவுகள் வழக்கத்தை விட நேற்று முன்தினம் மட்டும், 1,152 இடங்களில் எரிக்கப்பட்டதே முக்கிய காரணம்.
இது, அம்மாநிலத்தின் தொலை உணர்வு மையத்தின் தரவுகளின்படி, செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பு மூலம் கண்டறியப்பட்டது.
இதற்கிடையே, இந்த காற்று மாசு, டில்லி மற்றும் பஞ்சாப் மாநில அரசியல் களத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. டில்லியில் ஆளும் பா.ஜ., அரசு, பஞ்சாபில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அரசு மீது குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.
ஆனால், டில்லியில் இதற்கு முன் ஆட்சியில் இருந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி, தற்போதைய பா.ஜ., அரசு சரியாகச் செயல்படவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.