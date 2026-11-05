பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட்: சென்னை அணிக்கு வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்
பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட்: சென்னை அணிக்கு வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்
UPDATED : நவ 05, 2026 03:29 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:25 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 03:29 PM ADDED : நவ 05, 2026 03:25 PM
சென்னை: பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்கள் பரிமாற்றம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை வேகம் பெற்றுள்ளன. மும்பை அணியின் ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்கும் முயற்சியில் பஞ்சாப் அணி ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில், ஐதராபாத் அணியில் இருக்கும் இங்கிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டர் லியம் லிவிங்ஸ்டோன், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் ஆகியோரை டிரேட் முறை வாயிலாக சென்னை அணி பெற்றது.
அதற்கு பதில் சென்னை அணியில் இருக்கும் கலீல் அஹமது மற்றம் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் நாதன் எல்லீஸ் ஆகியோர் ஐதராபாத் அணிக்கு செல்கின்றனர்.
இதற்காக
லியம் லிவிங்ஸ்டன்- ரூ.6 கோடி
ஜாக் எட்வர்ட்ஸ்- ரூ.3 கோடி
கலீல் அஹமது -ரூ.4.8 கோடி
நாதன் எல்லீஸ் - ரூ. 2 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டனர்.